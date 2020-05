Fali: "Tengo mi sueño a punto de caramelo, pero renuncio a todo por la salud de mi mujer y mis hijas"

Varias semanas atrás el futbolista del Cádiz Fali Jiménez anunció en El Larguero que él no iba a jugar al fútbol hasta que estuviera garantizado el riesgo cero. Este miércoles la plantilla del Cádiz ha pasado los test, a excepción del propio Fali, que ha vuelto a explicar su parecer en El Larguero.

"Parece que es que yo me quiero hacer el chulo, no, yo tengo mucho miedo y miro por la salud de mi mujer y mis hijas. Me he negado a cobrar, si no trabajo, sería lamentable cobrar estando en mi casa, eso no me lo permitiría, sería lamentable por mi parte coger el dinero cuando no estoy trabajando, a pesar de que el presidente me ha dicho que me va a pagar. Yo le he dicho que le devolveré lo que me ingrese en la cuenta (...) Yo tengo mi sueño a punto de caramelo, pero renuncio a todo por la salud", ha comenzado el jugador del Cádiz, que es líder de la Segunda División y busca el ascenso a Primera.

"Tengo miedo de contagiar a alguien y que le pueda pasar algo, me arruinaría. ¿Qué me haría cambiar de opinión? Cada día que pasa tengo más miedo, veo a toda la gente bajar a la calle, que yo aún no he ido, más miedo tengo. Yo no sé todas estas familias si han pasado un test, porque puede haber gente asintomática que no ha pasado el test. ¿Quién me dice que no tienen el coronavirus? Yo no he salido ni un día, ni he sacado a mis hijos y vivo en un piso de 70 metros cuadrados, que tampoco tengo… no tengo ni balcones", ha dicho.

Fali ha explicado: "Yo no pongo la salud de mi familia a cambio de nada, eso está por delante del dinero y de todo. Yo he sido pobre toda mi vida y muy feliz. En Segunda B cobraba 98 euros y estaba tan feliz porque ya estaba disfrutando de mi pasión. Ahora vivo como un marqués como yo digo, pero tampoco gano millones de euros".

Más compañeros con ese pensamiento

“Hay muchos jugadores que piensan como yo, pero no se atreven (...) Me han respetado, porque les cuento mi parte y ellos me cuentan la suya. Imagínate que le pasa algo a mi familia, me arruina la vida. Esa pena para esa familia es para toda la vida", ha confesado Fali.

Sobre su futuro, ha afirmado: "El presidente puede hacer lo que quiera conmigo y lo aceptaré. La salud de mis hijas vale todos los millones del mundo. Ojalá sea yo el loco y no le pase nada a ningún compañero por precipitarnos, pero yo pienso que ahora mismo es precipitado".