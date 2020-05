Querido diario, estas son cosas que ayer, al llevar 53 días de estado de alarma, se oyeron en España. El jefe de la oposición dijo del presidente del Gobierno que se cree Napoleón, que era el caos y que usa a los parados y a los autónomos como escudos humanos y habla como un curandero y que está en contra de cómo utiliza el estado de alarma y pese a estar más en contra de lo que nadie puede estar en contra, se abstuvo. Dijo Pedro Sánchez que la votación política de ayer tenía una dimensión ética y moral y habló el jefe de la oposición también de la moral.

Luego el líder del tercer partido más votado dedicó todos sus esfuerzos a Pablo Iglesias, como quien niega que esté obsesionado con algo pero no puede dejar de hablar de ello. Lo mismo que cuando critica al Gobierno porque dice él que no sale de los años 30 y entonces él no deja de hablar de los años 30, porque al final nadie habla tanto en España de la memoria histórica como Santiago Abascal. Y luego dijo que suerte que está él para proteger a los homosexuales.

Hay que buscar ahí la cara que puso Pedro Sánchez, porque es verdad que a Pedro Sánchez le cuesta expresar emociones pero esa cara en ese momento se parece a la que pusimos los demás.

En ese instante, lo que había en la Moncloa eran técnicos y a Fernando Simón le preguntaron por los nombres de los expertos que asesoran al Gobierno.

En esa respuesta de Simón puede que no fuera la descripcion de una epidemia, pero sí de un clima. Y eso también lo anotamos aquí, para cuando todo pase y nos parezca increíble las cosas que nos pasaban.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.