Ignacio Aguado confía en que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1: "Cumplimos los indicadores"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy con Àngels Barceló para contar cómo va a afrontar la desescalada en su región. Aguado defiende que la región "está preparada" para pasar de fase y ve "incomprensible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no les deje hacerlo: "Espero que Sanidad autorice a Madrid para pasar a la fase 1. Cumplimos los indicadores. Si no, sería un jarro de agua fría. El confinamiento no mata el virus si no que permitía que no colapse el sistema sanitario. Tenemos que recuperar el día a día si no cuanod salgamos nos encontraríamos en la Edad de Piedra".

"La mascarilla ahora es nuestro principal salvoconducto en esta nueva etapa", ha dicho. "Madrid fue la primera en recibir el impacto del virus y debe de ser también de la primera en salir", ha insistido.

Los menús de Madrid para niños de familias con menos recursos dejarán de contar con Telepizza en unos días: "En 11 días finalizan los contratos con las empresas . Estamos analizando ver alternativas a esta solución que fue temporal. Soy consciente de que este tipo de menús no se pueden extender de forma indefinida"

"Una cosa son los acuerdos a los que se llegue de forma puntual y otro los que existe en Andalucía o Madrid", ha asegurado Aguado ne referencia al acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y Pedro Sánchez para ampiar el estado de alarma.

"Entendimos que teníamos hacer lo correcto que siempre no es lo fácil", ha afirmado.

"Tengo buena relación con Ayuso. Somos un único gobierno trabajando codo con codo y pensamos siempre en el interés general", ha dicho Aguado.

Aguado quiere acuerdos con PSOE para una reconstrucción: "Puedo tener un gobierno con el PP y alcanzar acuerdos más amplios, más en momentos excepcionales como este. No renuncio a sentar en la mesa a Ayuso y a Ángel Gabilondo. Existen recelos evidentes entre PP y PSOE. Pero si no nos sentamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Me comprometo a intentarlo, no sé si lo voy a conseguir. Los dos han vivido bien en el frentismo. Entré en política para acabar con el bipartidismo. Ofrezco mi mano a Ayuso y a Gabilondo".

Sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas. "No creo que Ayuso esté pensando eso a ocho meses de haber celebrado unos comicios. Lo que nos piden los ciudadanos es que trabajamos todos juntos para salir de esto".

