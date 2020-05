La no desescalada que ahoga a los feriantes

El coronavirus afecta a todos los sectores económicos por igual, sean grandes, medianas, pequeñas empresas o negocios familiares. Los feriantes, incluidos en este último caso, esperan una solución. "No aparecemos en ninguna fase. Supuestamente aparecemos en la fase 3, pero no se nos dice nada", explica Fernando Piqueras, presidente de feriantes de Madrid.

Estos negocios, como explica Piqueras, son familiares. En su caso, son cinco y viven todos de ello. Por norma general, en octubre suele terminar la época de bonanza del negocio, hasta abril del año siguiente. En el caso madrileño, la comunidad ya ha anunciado la suspensión de todas las grandes fiestas hasta noviembre. "hasta abril del año que viene no volveríamos", añade Piqueras, quien recalca que "siempre han superado las crisis de manera individual".

En Ourense espera Nieves espera a poder abrir su churrería y recorrer todas las fiestas de la provincia y de la comunidad. "Vivimos de las ferias. En invierno algunos ayuntamientos nos dejan montar para la época de Navidad. Ahora no tengo nada", comenta Nieves.

Tiene 63 años lleva toda la vida en el negocio, es la tercera generación y ya prepara a la cuarta. Pero no solo le afecta económicamente. No ir a los pueblos también le afecta "sentimentalmente". "Es una pena no ver a la gente de cada verano", comenta.

Ella, al no darse de baja por cese de actividad durante el invierno, va a poder cobrar la ayuda. En cambio, hay familias que no están recibiendo nada. No obstante, reconoce que "la ayuda no llega para nada", pues hay que pagar tasas, ITV, etc.

Toda la información sobre el coronavirus

