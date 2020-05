Un ensayo clínico investiga si la sangre de los recuperados del coronavirus sirve para tratar a otros enfermos

Diferentes países del mundo están llevando a cabo investigaciones y ensayos clínicos para estudiar si la sangre de los recuperados del coronavirus sirve para tratar a pacientes infectados. En Madrid el Hospital Universitario Puerta de Hierro lidera uno de estos proyectos donde participa un equipo multidisciplinar con la implicación de diferentes centros y profesionales de toda España. La doctora Cristina Avendaño es una de las coordinadoras de este ensayo clínico, y hoy se ha asomado a ‘La Ventana’.

En este proyecto, un grupo de pacientes recibe plasma añadido al tratamiento habitual y otro grupo no recibe ese plasma. “La idea es que los pacientes que están en situación inicial de la enfermedad y que todavía no han desarrollado una respuesta inmune contra el virus, les ayudemos transfundiéndoles anticuerpos del plasma de personas que pasaron el coronavirus y ya se curaron”, explica la doctora. La primera fase del ensayo tenía como objetivo obtener plasma de donantes que tienen anticuerpos específicos contra el virus. Después, a los pacientes que acceden a participar en el ensayo clínico, se les asigna al azar recibir o no recibir plasma. Un mes después, se sigue realizando un seguimiento de los pacientes para comprobar la diferencia de eficacia entre los dos grupos. Cristina resume el objetivo principal del proyecto: “queremos demostrar que podemos salvar a los pacientes con un mal pronóstico, con alta probabilidad de acabar intubados o fallecer”.

Los investigadores están en mitad del proyecto, por lo que aún es pronto para tener conclusiones sólidas. De hecho, Cristina explica que, al contrario que los proyectos acelerados que prometen tener soluciones rápidas, “uno de los valores importantes de nuestro proyecto es que es un ensayo clínico riguroso y bien diseñado”.

“Los ensayos clínicos son muy complejos e implican un equipo multidisciplinar y la participación de muchos hospitales”, cuenta la doctora sobre este proyecto financiado con fondos públicos del Instituto de Salud Carlos III. Hasta ahora han sido tratados 51 pacientes de un total de 300, el tamaño muestral del ensayo.

En otros países se están realizando estudios similares; “hoy nos han contactado del grupo holandés para compartir información y asegurarnos que todos lo hacemos con la mejor excelencia”, explica en ‘La Ventana’.