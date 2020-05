Terror, sátira política y baile para disfrutar de nuevas películas en casa

El cine de terror destapa nuestros miedos más profundos, es uno de los géneros más taquilleros que dice mucho de las sociedades en las que vivimos. Esta semana llegan a plataformas varias propuestas. a primera es un remake, el de It: capítulo 2, la adaptación de la novela de Stephen King. Más autoral es El Faro, película de Robert Eggers con la relación de un farero y su ayudante aislados en una isla remota. Protagonizan Robert Pattinson y Willemn Dafoe. En cine clásico, además, recordamos Viernes 13, una película que se estrenó hace ahora 40 años y que marcó el cine de terror de aquella época y de las siguientes. También está ya disponible en streaming Jojo Rabbit, comedia negra de Taika Waititi sobre el nazismo, y dos cintas independientes, la china Hasta siempre hijo mío y la sueca Solo nos queda bailar. En televisión dos estrenos españoles esta semana: Netflix estrena Valeria, la adaptación de las novelas de Elísabet Benavent y TVE vuelve con El ministerio del tiempo, pero además hay un estreno internacional muy esperado, la primera serie de Damien Chazelle, el director de La La Land, que vuelve al jazz en The Eddy.



It: capítulo 2 (Andy Muschietti)

El terror vuelve a tener cara de payaso con vocación, ahora, de meter el miedo en muchas casas. La segunda parte de 'It', la cinta de terror que adapta la novela de Stephen King, regresa con Jessica Chastain y James McAvoy. Han pasado 27 años desde se enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise. Tras abandonar el pueblo, ahora de adultos, se dan cuenta de que no pueden escapar de su pasado. Otro verano en el que deberán enfrentarse al temible payaso y afrontar los traumas de su infancia.

Disponible en: Movistar Estrenos y alquiler en VOD

El faro (Robert Eggers)

Robert Eggers es uno de los directores más interesantes del panorama audiovisual. Su primera película, La Bruja se convirtió en un fenómeno y referente del cine de terror moderno. Cuatro años después, en su segunda cinta, regresa a Nueva Inglaterra, pero cambia el entorno rural por el mundo marítimo de finales del siglo XIX. La historia de dos fareros atrapados por una tormenta en una isla remota.

Entre el drama psicológico y el terror fantástico, las dinámicas entre ambos personajes y la opresión del espacio desembocan en un descenso a la locura. La tensión entre la tradición y la modernidad, entre el mito y la fantasía, lo lleva al extremo en sus actores. Un auténtico tour de force en el que se lucen Willem Dafoe y Robert Pattinson.

Más pendiente de la forma y la estética que del relato, aunque siempre cuidando los detalles históricos, como la forma de hablar, Eggers ha rodado en 35mm, en blanco y negro y en formato cuadrado una cinta que es toda una experiencia visual. Una música repetitiva anticipa ese viaje de autodestrucción que el director acompaña con relatos ancestrales, sirenas y dioses marinos. Un despliegue de recursos e ideas que lo confirman como uno de los autores más relevantes del circuito independiente.

Disponible en: Filmin, Movistar y plataformas en alquiler

Judy and Punch (Mirrah Foulkes)

Si al terror sumas el humor negro, una combinación muy usada en el cine, se llega a la fórmula que elige la directora australiana Mirrah Foulkes para Judy And Punch, una película que no ha pasado por salas y llega directamente esta semana a Movistar Plus. Un cuento de hadas con carroña, violencia y tono feminista, que compitió en Sundance. Mia Wasikowska protagoniza esta historia de dos titiretos en un anárquico pueblo de la edad media, que sufre violencia de género y que decide vengarse con ayuda de otras mujeres.

Disponible en: Movistar Estrenos

Jojo Rabbit (Taika Waitiiti)

En 1942, con Hitler en el poder, Ernst Lubitsch estrena Ser o no ser, la comedia más divertida y satírica contra el nazismo, en la que un grupo de teatro prepara una comedia llamada Gestapo donde se ridiculiza a los nazis. Una ridiculización que también hizo Chaplin en El Gran Dictador. Después, Tarantino revisitaría la historia, cambiando el final en Malditos bastardos, una historia muy bestia que ridiculizaba a los jerarcas nazis con la venganza como principal motor.

Ahora Taika Waititi, actor y director de títulos como Lo que hacemos en las sombras, A la caza de los ñunamos o Thor: Ragnarok, vuele a usar el humor para satirizar el nazismo y la intolerancia en Jojo Rabbit, ganadora del Óscar a mejor guion adaptado. La premisa es la siguiente: un niño, que pertenece a las juventudes hitlerianas, que vive en la Alemania nazi de finales de la II Guerra Mundial y que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler. La sátira, que es la adaptación del libro Caging Skies de Christine Leunens, relata la historia de 'Jojo' Betzle durante sus días en los campamentos de las juventudes hitlerianas. Que un día descubre que su madre, Scarlett Johansson, esconde a una joven judía.

Una historia de amistad que usa el humor y la emoción para romper estereotipos y que cuenta con secundarios como Sam Rockewll, Rebel Wilson y la propia Scarlett Johansson, candidata al Oscar a Mejor actriz secundaria por este papel. La idea es retratar a los nazis como seres patéticamente idiotas y rompiendo cada una de sus informaciones. El más ridículo de todos es Hitler, que interpreta el propio Waititi. Sin duda el fichaje más sorprendente es el del niño protagonista, el joven actor Roman Griffith David, que fue nominado a los Globos de Oro. La cinta, que busca ser provocadora, por ejemplo con la inclusión imágenes de archivo de los infames Congresos de Nuremberg, a ritmo de música de los Beatles, se deja contagiar al final por el sentido estético del cine de Wes Anderson y por el sentimentalismo de películas como La vida es bella.

Disponible en: Movistar y Rakuten en alquilere

Cold War (Pawel Pawlikowski)

Fue una de las películas de la temporada de 2018. Cold War le dio a Pawel Pawlikoski el premio a mejor director en Cannes y una nominación a mejor dirección en los Oscar. Ya había ganado el de película extranjera con su anterior película: Ida. En Cold War se basó en la vida de sus padres, emigrantes polacos, para contarnos la historia de amor de dos músicos polacos que huyen de su país en plena Guerra Fría.

Disponiible en: Filmin

Hasta siempre hijo mío (Wang Xiaoshuai)

Un drama clásico que dirige el chino Wang Xiaoshuai y que en Berlín logró que sus actores se llevaran los premios de interpretación. Es una película que utiliza los flashbacks y la tragedia que vive un matrimonio tras perder a su hijo para mostrarnos la historia reciente de China. Es un retrato monumental con una última hora de las más emocionantes de los últimos años que muestra las consecuencias de la política del hijo único en el país asiático.

Disponible en: Movistar y Filmin

Solo nos queda bailar (Levan Akin)

En Solo nos queda bailar conviven varias tensiones que dialogan entre sí. La tensión entre tradición cultural e identidad individual, la tensión entre una generación ligada a la Unión Soviética y otra que desea entrar en la Unión Europea, y la tensión entre un arte guardián de ciertos valores y un cine que los cuestiona. Todo confluye en la nueva película de Levan Akin, quien utiliza el mundo de la danza georgiana para construir una historia de despertar emocional y sexual.

Nacido en Suecia, pero de orígenes georgiano, el joven director bucea en sus raíces para componer un relato íntimo y universal de búsqueda y autoaceptación. La gran sorpresa del film es la interpretación de Levan Gelbakhiani, un joven bailarín al que el director encontró por Instagram. El intérprete lleva todo el peso de la cinta, aguanta con su mirada primeros planos que revelan su conflicto interno y fluye en los largos planos secuencia donde experimenta con su cuerpo. Su afán por triunfar y su lucha por bailar según el canon de virilidad de la danza georgiana chocan con la llegada de un nuevo alumno, un moderno bailarín que le atrae sexualmente y con el que tiene que pelear por un puesto. Esa rivalidad y atracción es el motor de la cinta. La pulsión entre disciplina y deseo conforman este viaje interior que pone sobre la mesa debates actuales. La idea de masculinidad y su construcción social. Si hay espacio, dentro de entornos conservadores, para un nuevo modelo de hombre que desafíe la visión hegemónica.

El debate también se manifiesta en lo formal, en lo visual, con una propuesta lírica que enfrenta la belleza de las imágenes a la intolerancia del espacio. También lo hace a través de la música, donde los ritmos de la danza georgiana dejan paso a la liberación pop de las canciones de Robyn. La recepción en Georgia estuvo cargada de polémica. Grupos ultras, encabezadas por católicos ortodoxos, organizaron protestas, que acabaron en graves altercados, contra la exhibición de la cinta en un país donde la comunidad LGTBI tiene en la teoría sus derechos reconocidos, pero en la práctica siguen sometidos a una discriminación y persecución.

Premio del público en el Festival de Sevilla y a mejor actor en la Seminci, es la película que Suecia envió a los Óscar pero que no logró pasar el corte. Como en Ema, de Pablo de Larraín, Solo nos queda bailar celebra el poder emancipador del baile y el cine como declaración política.

Disponible en: Movistar, Filmin, Vodafone y Huawei en alquiler

