"Los hospitales no están en condiciones para pasar a la fase 1": la llamada a la calma de una médica de Madrid

Esta semana se ha tornado clave para el cambio de fase en muchas comunidades autónomas. Solo dos, Castilla y León y Cataluña no han pedido pasar a la fase 1, salvo contadas excepciones dentro de ambas comunidades. Una de las peticiones que más ha sorprendido ha sido la de la Comunidad de Madrid, epicentro del contagio en el país.

"Los hospitales no están en condiciones para pasar a la fase 1", dice Yolanda Cabrero, anestesista en un hospital público de Madrid, quien explica que las UCI en los hospitales de Madrid "están llenas de pacientes Covid-19", lo que significa que en caso de rebrote, se tendrá que volver a rehabilitar como zonas UCI "áreas que no lo son" como las unidades coronarias, quirófanos, etc.

Yolanda recuerda que "eso ha pasado una vez y no podemos permitirnos que nos vuelva a pasar". Incide la anestesiste en que no sólo "por el enorme esfuerzo, que cansados emocional y fisicamente", sino también porque esto supondrá que no se puede atender a pacientes no covid que "llevan esperando dos meses a ser atendidos de patologías que no pueden esperar más".

Por último, insiste en la importancia de despejar camas UCI para utilziarlas con pacientes críticos que no sean Covid. "No podemos asumir desde el punto de vista sanitario y hospitalario el pasar a la fase 1", zanjaba.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.