No todos los héroes tienen superpoderes, tampoco en el cine

El cine está repleto de héroes. Y no, no solo son héroes aquellos que tienen superpoderes. El cine representa muy bien esos héroes cotidianos del otro día que se enfrentan a las injusticias y defienden a los más desfavorecidos.

Un ejemplo y uno de los héroes cinematográficos por excelencia es Atticus Finch, un héroe de carne y hueso interpretado por Gregory Peck. Es el personaje principal de ‘Matar a un ruiseñor’, un abogado que tiene la difícil tarea de defender a un negro de un caso de violación en la tremendamente racista Alabama de la Gran Depresión: “Si no defendiera a ese hombre no podría ir con la cabeza bien alta”

También están aquellos que están dispuestos a llegar hasta el final por ideales como la libertad, como el William Wallace que interpreta Mel Gibson en ‘Braveheart’ o el ‘Espartaco’ de Kirk Douglas.

Libertad por la que también luchan en ‘Star Wars’ la princesa Leia y Luke Skywalker. Enfrentándose al mismísimo Darth Vader, lo que les trae algún que otro problema familiar.

Robin Hood y El Zorro no toleran las injusticias. Al igual que Batman, el único superhéroe sin superpoderes y que arriesga su vida para atrapar a villanos como Joker. Aunque, a decir verdad, Batman no sería lo mismo si el Joker no existiera.