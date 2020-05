Ana Milán: "De esta no vamos a salir mejores, vamos a seguir iguales"

Ana Milán ha visitado esta semana el programa Buenismo Bien y ha charlado con Manuel Burque y Quique Peinado sobre cómo ha llevado el confinamiento convirtiéndose en "la musa de España" con sus directos diarios en Instagram. La actriz, que reside en Madrid, se ha abierto en canal durante la entrevista confesando cómo se recuperó de uno de los momentos más duros de su vida tras una ruptura.

Qué ganas tenia de hacer un TikTok de @_ANAMILAN_ 💙💙💙 Sus directos son una fantasía y sus anécdotas... MARAVILLA pic.twitter.com/JW3BeV5cGW — Carlos Luengo (@CaarGL) April 14, 2020

Cualquiera con redes sociales sabe que Ana Milán se ha convertido en el personaje estrella de este confinamiento: sus anécdotas e historietas se han hecho virales en Twitter, Instagram y hasta en TikTok, regalando a sus seguidores grandes momentos durante esta cuarentena. Pero, aunque su humor sea lo que más ha llamado la atención, la actriz también ha tenido tiempo para reivindicar lo que ella ha llamado "la soledad escogida".

La alicantina ha reconocido llevar bastante bien el encierro porque ha comenzado a aceptarse tal y como es y a llevarse bien consigo misma: "Antes no terminaba de aceptarme, me daba miedo quedarme sola, pero poco a poco me di cuenta de que me gusto mucho, de que me caigo bien". Milán ha querido hablar de esa soledad escogida y de cómo llegó a ella en lo que describe como "el viaje más duro y más bello" que ha hecho nunca: "Pasé por una ruptura brutal y, de alguna manera, entré en shock, en una muerte. Cuando te mueres de pena, puedes quedarte ahí hasta que te haces viejo y tu corazón deja de latir, o puedes resucitar, y si resucitas sabes que no te queda ni una sola capa de piel de los personajes que has ido adquiriendo en tu vida".

La actriz describe el proceso como "un viaje por el desierto con una botella de agua", un viaje que, en su caso, duró dos años: "Todo empieza un día con la tierra abriéndose bajo tus pies, dándote cuenta de que lo que considerabas seguro no existe y, poco a poco, lo vas superando hasta que un día te das cuenta de que ya está". Milán recuerda un cumpleaños en el que descubrió que ya no estaba en un proceso de huida hacia delante, sino que quería estar con ella misma y ya no desde la pena: "Ese día me preparé una cena con velas y vino para mí sola y lo celebré", añade sonriendo.

Ana Milán, además, ha hecho un alegato en contra de la gente que está saltándose las reglas del confinamiento y teniendo comportamientos incívicos: "La empatía, el sentimiento de comunidad o lo tienes o no, no te lo da una pandemia, por eso creo que no vamos a salir mejores ni peores, vamos a salir iguales: quien tenga conciencia tirará hacia adelante y quien no, se quedará en el mismo sitio de siempre".

Pero la actriz también se ha mostrado optimista al respecto de la crisis que se está viviendo y ha asegurado que ve la luz al final del túnel: "Nos olvidamos muy a menudo que hay una pulsión muy fuerte entre la vida y la alegría del ser humano. La historia está llena de momentos tan duros como este, pero los seres humanos siempre hemos sido capaces de superarlo", reconoce Milán.