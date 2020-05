El coronavirus ha obligado a modificar los tratamientos contra el cáncer y suspender quimioterapias previstas

El coronavirus ha obligado a cambiar los tratamientos contra el cáncer que muchos pacientes en España tenían previstos. La crisis sanitaria ha hecho que los pacientes y los doctores que les tratan deban enfrentarse a un dilema: seguir con la quimio que baja las defensas y hace más peligrosa una infección o abandonar la quimio durante algunas semanas asumiendo el peligro de que el tumor aumente o se creen metástasis, la propagación de la enfermedad a otros órganos. Los doctores analizan cada caso para tomar la mejor decisión sobre el tratamiento.

Desde el inicio de la pandemia la Sociedad Española de Oncología Médica ha desarrollado un plan para minimizar la presencia de pacientes en los hospitales. El objetivo es evitar el riesgo de contagio. Su presidente, Álvaro Rodríguez-Lescure, explica que se está fomentando “la consulta telefónica”. Si es necesario una consulta presencial “se programa una cita inmediatamente”. Han desarrollado un protocolo para enviar a casa los medicamentos que antes se recogían en la farmacia del hospital. Se limita a aquellos medicamentos que no pueden obtenerse en una farmacia convencional.

Una de las pacientes a las que el COVID-19 ha provocado el cambio de su tratamiento ha sido María José Dilla. María José vive en Madrid y tiene 57 años. Hace cuatro años y medio fue diagnosticada con un cáncer de mama. Ahora tiene metástasis en el centro del pecho. Durante estos dos meses de Estado de Alarma debería haber acudido a sus sesiones de quimioterapia. Sin embargo, su doctora ha decidido suspenderlas por el riesgo de contagio y la pérdida de defensas que genera este tratamiento.

María José entiende la modificación de sus tratamientos. Cuando le comentaron que tenían que valorar su situación para decidir cuál era la mejor estrategia para su salud se puso en manos de los médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuenta que tiene plena confianza en ellos y, por tanto, estaba dispuesta a asumir cualquier decisión: continuar con la quimio o asumir los riesgos de paralizarla durante algunas semanas o meses. Cuando le comunicaron que la mejor opción era anular el tratamiento de quimioterapia confiesa que sintió cierto alivio porque la deja “débil, con llagas y muy cansada”.

Como muchos pacientes a los que se ha modificado el tratamiento, María José necesita un TAC para conocer como se ha desarrollado su enfermedad sin la quimio. Deberá esperar porque desde la Sociedad Española de Oncología Médica explican que hay un retraso acumulado tanto las operaciones como las pruebas diagnósticas provocado por la crisis sanitaria. Este plan de minimización de presencia en los hospitales va a continuar. Explican que no se puede bajar la guardia y que están aprendiendo lecciones para mejorar los protocolos y las formas de trabajar. Este tipo de consultas que no requieren la presencia del paciente en el centro hospitalario se prolongarán también cuando ya no exista riesgo de contagio.