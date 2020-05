El mundo que nos espera

Cuatro contadores de historias se unen en una conversación en la distancia, desde EE.UU., Argentina, Colombia y España, para repensar juntos la vida que nos espera después de meses en los que se ha impuesto el control y el lenguaje de la guerra. Un tiempo presente en el que se han aplazado las despedidas y se hace larga la espera para los reencuentros se aleja, pero Yuri Herrera, Juan Gabriel Vásquez, Leila Guerriero y Juan Pablo Villalobos otorgan un lugar privilegiado a la cultura en esa nueva conversación social en la que será necesario ofrecer nuevos relatos que expliquen lo que nos ha sucedido. Su diálogo comienza con esta reflexión del periodista y escritor Martín Caparrós:

Hoy me pregunto si de verdad seremos otros. No sabemos. Nunca nos había sucedido nada así. El mundo se nos volvió plano, ajeno, puro relato. Solo nos quedó como experiencia la del propio miedo, encerrados, y los miedos de todos los demás. Nos dimos cuenta de que, a veces, muy de vez en cuando, sucede algo que nos implica a todos, nos iguala, nos demuestra que el destino de cada uno está ligado, sin duda, a los de todos los demás. Es eso que siempre tratamos de no ver, pero que cuando lo vemos, algo pasa, no sabemos qué. Por ahora, sabemos que el miedo nos ha hecho aceptar lo que jamás aceptaríamos, que nuestros gobiernos nos gobiernen como nunca, nos encierren, nos dicten cada movimiento, la paranoia como política de Estado, que debamos mantenernos a distancia, enmascararnos, no vernos, no tocarnos, que cualquier salida sea un paseo por el peligro, que el trabajo se vuelva algo que hacemos solos, separados, que la sonrisa se vuelva tan privada, un privilegio de interiores, que nos tengamos miedo, que el otro, cualquier otro, sea amenaza. Me pregunto qué quedará de esto, me pregunto qué seremos, quiénes seremos en la vida que viene.

