Gorana, mujer del exjugador Zan Tabak, estuvo a punto de morir por coronavirus: "En ese momento lo prefería"

Zan Tabak, exjugador del Real Madrid, y ahora entrenador del Stelmet Zielona Gora polaco ha estado en El Larguero con Álvaro Benito para relatarnos el infierno que vivió él y su mujer, Gorana, quien estuvo a punto de perder la vida a causa del coronavirus.

Zan recibía dos llamadas telefónicas al día desde el hospital en Madrid, por parte del equipo médico, para contarle cómo evolucionaba su mujer: "Estaba viviendo durante dos semanas y media en las que me llamaban dos veces a la semana, para informarme si mi mujer mejoraba o empeoraba".

El exjugador blanco y exentreandor de Betis o Vitoria, quiso agradecer la "compasión" de los sanitarios y sobre todo, la facilidad para "explicarme cosas que yo no entedía". Sin embargo, alguien que lo ha pasado peor que el propio Zan, es Gorana, quien estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 26 días.

"No sentí miedo de morir. Pasé por un infierno con este virus, me ahogaba, veía la muerte como una liberación de lo que tengo. Tenía alucinaciones. En ese momento prefería morir" sentencia Gorana Tabak que tan sólo podía mover la cabeza.

"Ellos me decían que me iba a recuperar, pero yo les intentaba decir que se dejasen de aparatos. Al final, después de 26 días seguía igual, se me hizo eterno".

En estos momentos ya ha dado negativo en coronavirus y está en plena rehabilitación. Un proceso muy costoso y al que dedica mucho tiempo: "Entreno 10 horas al día, espero que poco a poco poder ir recuperándome".

Gorana Tabak aprovechó también el altavoz de El Larguero para enviar un mensaje a todos aquellos que incumplen las normas: "No son conscientes de lo duro que es, cómo de fácil puedes perder la vida. No tienes que ser muy mayor para que te afecte. En la UCI tenía a gente de 35 y 41 años. Tenemos que ser muy conscientes de lo grave que esta enfermedad".