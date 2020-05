Horacio Gaggioli, representante de Marco Asensio: "Va a regresar con una fortaleza increíble"

24 de julio de 2019. El Real Madrid se enfrentaba ante el Arsenal en un nuevo amistoso de pretemporada. Al descanso, 2-0 para los ingleses. Y Zidane movía el banquillo: Marco Asensio entraba al campo como el hombre encargado de revolucionar el encuentro. Un gol y una asistencia en apenas 25 minutos de actuación. Figura indiscutible del partido hasta que llegó lo nunca pensado: rotura de ligamento cruzado y menisco exterior. Asensio se enfrentaba a 9 meses (como mínimo) de recuperación. Ayer lunes, 292 días después, el mallorquín volvió a entrenar con el grupo. Horacio Gaggioli, representante del jugador blanco, ha hablado en El Larguero sobre cómo ha sido el camino del madridista y qué le espera a partir de ahora.

“He visto su sufrimiento. Fue muy descorazonador. El ‘shock’ que Marco vivió en ese momento después de estar haciendo un partido extraordinario… Esta iba a ser su temporada. Muchas cosas se habían preparado. Fue una rotura terrible”, subrayó Gaggioli.

Algunos futbolistas (muy pocos) consiguen levantarse del césped después de una lesión de tales magnitudes. Otros apenas logran moverse. Gaggioli ha destacado que cuando vio que Asensio no se ponía en pie, sintió un “golpe terrible”. Previó el alcance de la rotura. Porque, ha remarcado, “si no, Marco no se queda en el suelo. Le tiene que doler mucho”.

Asensio tiene un mes por delante (en los mejores casos, LaLiga comenzará a mediadios de junio) para perfeccionar su puesta a punto. Las temporadas previas a la lesión frenaron el impacto de un jugador que irrumpió con gran fuerza en la esfera futbolística cuando apenas contaba con 20 años. Ahora está por ver cómo será su regreso. “Yo creo que realmente se vuelve más fuerte después de algo como esto. Marco va a regresar con una fortaleza increíble. Si le respeta la rodilla, a pesar de que viene de una inactividad prolongada, su juventud e inteligencia harán que esté a tope muy pronto”, estimó Gaggioli.

La pandemia del coronavirus ha estirado el calendario de las competiciones. Futbolistas que veían muy difícil regresar de sus lesiones durante esta campaña están de enhorabuena. Gaggioli ha asegurado que la crisis sanitaria ha provocado que Asensio viva “la gran inquietud” que está sufriendo “todo el mundo”. “Pero su ilusión por volver a jugar es enorme. Eso está muy por encima de cualquier otra historia que tenga que vivir”, manifestó el representante del futbolista mallorquín.