"Van a tener más opciones": Álvaro Benito explica lo que puede marcar la diferencia en la vuelta del fútbol

Gustavo López. Es una alegría la vuelta de los entrenamientos. Es lo que esperaba el jugador, que está en su hábitat: el césped. Se hace extraño no poder cruzarse con los compañeros, pero al menos tienes el balón y haces lo que no estabas haciendo en los últimos meses. Ahora hay que prepararlo todo bien en lo físico, en lo futbolístico, en lo emocional... Si no comienzas con buen pie, pierdes todas tus posibilidades.

Kiko. Se trata de recuperar sensaciones. La gente no sabe lo que es estar 60 días parados y hacer ejercicio en cortito. Hay mucha diferencia respecto a las sensaciones reales que tienes en un partido. Parece que todos están cumpliendo los protocolos y están haciendo las cosas bien.

Álvaro Benito. A todos nos ha pasado estar inactivos, entrenar bien, y llegar el partido y pegar dos esprints y estar asfixiados. Todos hemos sentidos que ese paso a la competición requiere jugar unos cuantos partidos. La preparación tiene que cambiar. Los preparadores físicos trabajan para nueve meses de competición sabiendo que en algunos equipos quieren alcanzar el máximo a partir de abril. Ahora tienes que arrancar con el pie a fondo en el acelerador. Los equipos que estén en mejor estado en estas primeras jornadas van a tener más opciones de cumplir sus objetivos.

Raúl Ruiz. Es verdad que hay gente que coge la forma antes que otra, pero este escenario es diferente. No es lo ideal, pero si no queda más remedio que empezar sin la preparación que todos quieren, se tendrá que hacer. Para eso están también los cinco cambios.

Jordi Cruyff. Los jugadores son conscientes de lo que hay. Seguro que han entrenado diferente. La gente sabe que en tres semanas hay que ponerse en forma para rendir porque hay mucho en juego. Los equipos están más preparados. En una pretemporada el entrenador tiene mucho protagonismo porque hay jugadores nuevos. Ahora tampoco hay conceptos nuevos y el gran protagonista va a ser el preparador físico y los jugadores, por supuesto.

¿Un regreso de Guardiola con Laporta?

Jordi Cruyff. Lo veo complicado. Entiendo que es un nombre con letras mayúsculas con el club, pero no sé si Pep estaría con ganas de volver.

Álvaro Benito. Lo de la sanción al City puede ayudar. Si está dos años sin Champions League... Me cuesta imaginarlo pero entiendo que ya son muchos años fuera de casa.

Kiko. Depende de la necesidad. Si alguien le pide echar una mano, puede ser. Pero después del sextete apostaría que no a una vuelta. Además, Messi es mayor. Salvo que le convenzan para volver como salvador, no lo veo.

