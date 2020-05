Yolanda Díaz: "Algunos sectores necesitarán apoyo más allá del 30 de junio"

Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.

Buenas noches.

Acuerdo hasta el 30 de junio: permítame que le pregunte, que le plantee la letra pequeña: ¿es suficiente hasta el treinta de junio? ¿o habrá más prórrogas? Hoy hostelería, CEOE, Foment del Treball, dicen ha de llevarse más allá del 30 de junio.

Bueno, sin lugar a dudas el acuerdo es muy claro. Dice que creamos la Comisión tripartita, que empezará sus trabajos este miércoles que viene, justamente para definirlo sector al sector y examinar qué sectores necesitan el acompañamiento de los recursos públicos, del apoyo pospuesto de las administraciones públicas. Por tanto, creo que el acuerdo es muy positivo para aquellos sectores y empresas que, nos consta, que a pesar de ir transitando por las distintas fases va a necesitar de la ayuda, por tanto, la prórroga en algunos sectores después, es sin lugar a dudas claro que se va a producir.

¿Cuáles? ¿Hostelería?

Bueno, tenemos muchos sectores localizados, no todos por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la hostelería, con la restauración, con el turismo… pero hay muchos sectores, no se trata de dar un número estanco, sino de empresas incluso, si me permitís, que somos conscientes de que van a necesitar apoyo. Por tanto, creo que, de ahí, lo bueno del acuerdo y la sensibilidad que se ha tenido por todas las partes para crear una comisión que trabaje semanalmente y que nos pueda indicar cuáles son las empresas y sectores que necesitan de apoyo. Creo que esta es la clave, para dar, además, certidumbre en momentos muy delicados. Quizás la característica de la crisis sanitaria, económica y social, es que la gente tiene una enorme incertidumbre, por tanto, creo que vale la pena dar certezas a las empresas, dar certezas a los trabajadores, y señalar que los vamos a acompañar, que vale la pena continuar adelante. Creo que el mensaje también esperanza para esos empresarios que están dispuestos a seguir trabajando y a mantener el empleo, desde luego vale la pena el acompañamiento que les vamos a dar. Por tanto, dar tranquilidad a esos sectores que me consta están intranquilos, me consta, además, que necesitarán todavía apoyo después del 30 de junio.

Ministra, de la partida para ERTE que ustedes remiten en el Programa de Estabilidad a Bruselas contempla 17.840 millones para ERTE. Si esto se estira más incluso en algunos sectores, en algunas compañías, como dice, más allá del 30 de junio, esa partida se va a tener forzosamente que ampliar.

No es el momento, digamos, si me permite, de ser cicateros. Es el momento de azuzar la economía, es el momento de inyectar dinero público, es el momento de dar tranquilidad a las empresas. Creo que ese es el gran aprendizaje que hemos tenido de la crisis financiera del año 2008. Quizás esta es la gran diferencia, por tanto, hemos aprendido y ahora es cuando hay que invertir y ahora es cuando hay inyectar dinero público. Seguramente si ahora ahorramos más allá de lo que debiéramos, seguramente que el gasto público a posteriori, será mayor. Por lo tanto, cada céntimo de euro que invertimos en este momento, creo que es muy está muy bien invertido. Desde luego, evitará que se resientan las empresas, evitará que se resienta el campo productivo, y desde luego los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, de verdad, creo que este es el cambio que ha propiciado el Gobierno de España, acompañar a los distintos sectores y dar protección social.

Le decía Le pregunto por letra pequeña porque hemos leído el documento y lo que ahora mismo plantea es que, si se levanta parcialmente el ERTE, con la reincorporación de un solo trabajador, empieza a correr ese calendario de compromiso de empleo: es decir, que los seis meses de mantenimiento de empleo no llegan hasta el 30 de diciembre, sino que llegan desde la incorporación del primer trabajador a seis meses después. ¿Puede haber quién no vuelva? ¿quién de un ERTE pase directamente al desempleo? ¿Esa letra pequeña rompe el compromiso de mantenimiento del empleo?

Bueno, creo que la característica del acuerdo que han suscrito los interlocutores sociales es que está muy ponderado, en el sentido de que lo que estamos haciendo es incentivar la reincorporación de trabajadores a la empresa. Esto que está pasando estos días, a medida que vamos abriendo actividades, o vamos pasando de fase, incentiva exonerado las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que se incorporen a la actividad, pero también seguimos exonerando las cuotas a la Seguridad Social y pagamos las prestaciones públicas a los trabajadores que se mantengan en el ERTE. Desde luego, las cláusulas, como decía, son claras y hay una lógica que es el mantenimiento del empleo, pero justamente lo que se busca es incentivar la reactivación y el tránsito hacia la vida ordinaria lo antes posible, en una actividad económica que está menguada y que, desde luego, genera enormes incertidumbres. Por tanto, creo que es una gran novedad que incorpora este acuerdo, nunca se había planteado así, y creo que es ponderada, es decir, hay un compromiso de mantenimiento del empleo, como hay en todos los países, que es un acuerdo a tres partes los trabajadores ceden y pierden una parte sustancial de sus retribuciones, por supuesto ceden las empresas, pero las empresas han de mantener el empleo. Si no, no tiene sentido que hagamos los ERTE. Por supuesto, las administraciones públicas y el Gobierno disponen de recursos públicos para pagar casi completamente los salarios y, desde luego, la exoneración de cuotas que nunca se ha alcanzado un nivel tan elevado en nuestro país. Por tanto, creo que está ponderado, equilibrado, pero que busca incentivar la reincorporación de los trabajadores a la actividad laboral.

Ministra, decían ustedes 3.386.000 trabajadores en situación de ERTE. Reconocían ustedes que 300.000, al menos, siguen sin cobrar. Esta es la queja de todos los que nos escuchan: ¿en qué situación están? Porque no terminan de cobrar algunas personas.

En primer lugar, todo nuestro afecto y empatía con las personas que hoy siguen sin cobrar, pero he de señalar que el Servicio Público de Empleo en 33 días ha reconocido algo que es histórico: son 3.300.000 tres prestaciones públicas de desempleo a las que sumamos el desempleo estructural, lo que hacen más de cinco millones de prestaciones que se han tramitado pagado en 33 días. Digo 33 días porque, como sabe, la demanda colectiva de desempleo que facilitamos con la flexibilización y simplificación de los ERTE se aprobó el 27 de marzo. En 33 días, ya digo, ha pasado algo que nunca se ha conseguido. Es cierto que estas últimas 300.000 personas que están, se van a reconocer en estos días y se abonará, además, también estos días con carácter diario tras el acuerdo que hemos suscrito con las entidades financieras a las que vuelvo a dar las gracias, sencillamente es que han entrado los últimos días del mes de abril, justamente en el SEPE.

Pero, ¿cuáles son las cifras?

Reconocidos de COVID19 son 3.300.000 personas que no sólo se ha tramitado el expediente, si no que se le ha abonado, y a esta cifra se suma 2 millones de desempleo estructural. Digamos que el SEPE ha combinado, dos razones de desempleo: el desempleo estructural, de más de 2 millones de personas más el desempleo COVID-19, por decirlo así, que son 3.300.000.

Sí pero, ¿cuánta gente falta por cobrar?

300.000. Eso no quiere decir que a día de hoy pueda seguir presentándose ERTES las autoridades laborales en las Comunidades Autónomas, pero sin lugar a dudas, el grueso de los ERTE se ha producido, sin lugar, a dudas en el mes de marzo, una vez que se decretó el Estado de alarma. Por tanto, se van a seguir registrando, sin lugar a dudas, pero creo que el impacto ya es mucho menor.

Ministra, con esta situación y con este panorama, ¿se ven ustedes en condiciones de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado?

Creo que más que nunca son necesarios los Presupuestos Generales del Estado. Creo que, más que nunca, igual que han entendido perfectamente los interlocutores sociales la importancia histórica de este momento y la necesidad de aparcar las diferencias y la necesidad de remar en la misma dirección, por el bien del país, el compromiso que han demostrado los interlocutores sociales, el compromiso con su país, creo que esto debería de ser la hoja de ruta que se siguiera en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que más que nunca estos presupuestos de emergencia COVID-19 creo que son más necesarios que nunca y, desde luego, trabajaremos para sacarlos adelante

¿Con quién? ¿Con Ciudadanos?

Yo vuelvo a agradecer a los representantes de Ciudadanos, que a mí, como ministra de Trabajo, y a mi equipo, han hecho propuestas, igual que otras formaciones políticas, muy interesantes. Las hemos recogido, y desde luego, todas las aportaciones que sean para ayudar a nuestro país, de verdad, este Gobierno va a tener la sensibilidad para acogerlas. Lo decimos siempre, igual que agradezco siempre a las restantes formaciones, a Compromís, al PNV, Esquerra… a todas las formaciones que han ayudado a caminar. Fíjese, me quedaba sorprendida con cómo es posible que el principal partido de la oposición no hubiera votado a favor de herramientas que han resultado tan positivas como por ejemplo son los ERTES. Yo creo que ahora toca el tiempo de nuestro país, toca el tiempo de tener grandeza, altura de miras, toca el tiempo de comprometerse y, desde luego, estoy segura de que el Gobierno de España, pero lo importante, las formaciones políticas que legítimamente tienen intereses dispares, desde luego, que trabajen en serio el presupuesto para sacarlo adelante esto es lo que necesita nuestro país.

¿Usted contempla, no le digo, ya unos presupuestos, sino una reunión Podemos-PSOE-Ciudadanos para discutir presupuestos?

Sin lugar a dudas. Yo he de decirle que tengo, no se ve muchas veces, pero a diario, ahora mismo vengo de un encuentro también, a diario tengo reuniones permanentes con todos los portavoces en la Comisión de Empleo. Los portavoces de los partidos políticos del arco parlamentario, por tanto, sin lugar a dudas: es que esto es la política y esto es lo normal. Y, además quiero agradecerles el trabajo que hacen, que a veces no se ve, ahora con las videoconferencias menos, pero sí aprovecho esta ocasión para decirle que desde luego el Ministerio de Trabajo todos los días mal encuentros con todos los portavoces. Incluso, a veces pienso, no que tenemos menos reuniones con los grupos del Partido Socialista y de Unidas Podemos que con el resto de la Cámara, si no, no tendría sentido lo que hacemos.

Por cierto, tiene usted reunión mañana con los autónomos, ¿qué van a ofrecer? ¿qué van a llevar a la mesa?

Lo que interesa mismo es escuchar. Es la primera vez, en nuestro país, que se acogen a ERTES autónomos y pequeños proyectos empresariales, que no estaban acostumbrados a estos mecanismos y todos los mecanismos que podamos recoger que podamos incorporar serán bien traídos, desde luego dar certidumbres. Me consta, como le digo, que hay preocupación por algunos sectores que tienen necesidades y vamos a aprovechar la ocasión para transmitirles tranquilidad y también un poco de esperanza. Creo que la pena continuar con los proyectos van la pena que ahora nos sacrifiquemos todos, pero sí que vale la pena, por este país, seguir adelante.