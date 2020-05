"El virus nos está sorprendiendo, estamos viendo cosas que no habíamos visto"

El coronavirus sigue evolucionando y lo hace de manera muy dispar según las personas que lo contraen, muy dispar en cuanto a sus consecuencias. Se daba por supuesto inicialmente que no dejaba secuelas, que una persona se curaba y ya, luego supimos que algunos pacientes se quedaban con una lesión pulmonar o cardíaca. No todos, pero algunos sí. Y hoy el caso de Javier Ortega Smith, el diputado de Vox, trae a colación nuevas secuelas. Un mes después de superar el coronavirus y de dar negativo en las pruebas, ha vuelto a ingresar en el hospital. Inicialmente por una hinchazón en el gemelo. Una hinchazón que, según ha contado él mismo, resultó ser un trombo en la pierna. Pero también le han encontrado trombos en los pulmones. José Antonio Pérez Molina, infectólogo del Hospital Universitario de Ramón y Cajal, nos cuenta que no es el primer caso que se han encontrado.

"Hemos visto pacientes con este tipo de secuelas, se forman trombos en las piernas y esos trompos a veces se desplazan al pulmón. Depende de si el paciente tiene otros factores de riesgo, como ser fumador, o si estuvo encamado mucho tiempo, lo que puede dar lugar a esos trombos". Pero es frecuente, según Pérez Molina, que pacientes con coronavirus reingresen en el hospital con complicaciones en los pulmones, a pesar de no tener el virus en el cuerpo. No son las únicas secuelas que deja la COVID-19, según este infectólogo. "Hemos visto lesiones cutáneas no graves, como cuando uno padece sarampión o rubeola, patologías pulmonares crónicas o alteraciones en el sistema nervioso central".

Lo que está claro es que es un virus desconocido, no sabíamos nada de la enfermedad y seguimos aprendiendo de ella. A propósito del caso de Ortega Smith, le hemos preguntado a Pablo Lapunzina, genetista y director científico del Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III.

"Vamos a estudiar a 7.000 personas que han sufrido la enfermedad en España y vamos a replicar esta investigación en otros mil pacientes de seis países del mundo para contrastar resultados", nos ha explicado Lapunzina. "Con ello buscamos marcadores genéticos humanos que hacen que las personas enfermen más o menos, que estén más o menos protegidas contra la COVID", nos ha contado. Lo que estamos viendo con el coronavirus es algo que ya habíamos visto con otras enfermedades como el vih o la tuberculosis, según este genetista. "Este estudio abrirá a puerta a un posible tratamiento".