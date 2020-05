Claridad y calma. Esta podría ser una buena combinación para ir haciendo frente a la desescalada. Claridad en los parametros que permitan ir cambiando de fase. Esto es lo que piden algunos presidentes autonómicos al Gobierno y lo que deberíamos exigir también los ciudadanos.

¿De qué estamos hablando cuando decimos que la epidemia esta en fase de control? Porque es difícil fiarse de unos datos que han tenido diferentes cocinas a lo largo del estado de alarma. Presidentes como Ximo Puig quieren saber por qué ellos siguen en fase 0 y hay otras comunidades que han avanzado. No es una pregunta inoportuna y, si hay motivos claros, deben ser expuestos por el gobierno.

Claridad y calma, mucha calma. Calma de esos gobiernos autonómicos que quieren empezar rápido la desescalada. Algunos, como el de Madrid, sin ocultar la presión económica para querer ir tan deprisa. Pues calma, porque volver atrás sería un mazazo que es mejor no imaginar. Y calma también por parte de los ciudadanos, que tras siete semanas de encierro tienen, tenemos, que saber gestionar bien la salida. Nos sobran las ganas de vernos, de tocarnos de ir de bares, de reunirnos. Pero ya habrá tiempo, en serio.

Esto no es ninguna carrera, ninguna competición. Todos llegaremos a la meta, no les quepa ninguna duda, pero esta vez no se trata de llegar el primero sino de llegar todos, porque ya hemos perdido demasiado y a demasiados por el camino.

Ayer esa parte de España que ya está en fase 1 pudo sentarse en una terraza a tomar la primera caña. La mayoría lo hizo bien, propietarios de los establecimientos y clientes, y algunos lo hicieron mal. Estos siempre se convierten en virales. Cuando vayan a hacerlo mal miren atrás y recuerden por todo lo que hemos pasado. Vamos a tomárnoslo con calma.