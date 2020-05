Los actores de doblaje, los primeros en volver al trabajo

El doblaje de las series solo se había parado en España por las huelgas de los actores y actrices dedicadas a esta labor, que llevan tiempo denunciando la precarización del sector, uno de los mejores considerados del mundo. El coronavirus hizo que volviera a paralizarse, debido a las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno ante el coronavirus. Eso significó que muchas series y películas llevaran a las plataformas y las televisiones solamente en versión original.

Los actores de doblaje han sido los primeros en ponerse a trabajar. Llevan solo unos días yendo a los estudios, y en las próximas semanas implementarán el trabajo. "La primera semana se han grabado muy pocas cosas y esta semana esperamos grabar más. Con mucha tranquilidad y prudencia y con ganas de poner al sector en marcha otra vez", nos cuenta Adolfo Moreno, presidente del sindicato de artistas de doblaje de Madrid.

De momento, siguen estrictamente los protocolos de seguridad establecidos, que incluyen la desinfección y las distancias de seguridad. Medidas que están cambiando el modo de trabajar de los intérpretes. De momento , solamente va un actor a la sala de doblaje, para evitar que se junte con el resto. "Todo se graba en banda, aunque sea un ambiente, que normalmente eso se suele hace en grupos, cuando hay gente que habla de bajo o grita", explica Moreno. También se han colocado mamparas de metacrilato para aislar al director y, en otras situaciones se ha mandado al director a casa, a trabajar "en remoto".

Esto va a permitir que las series empiecen a llegar al público dobladas, porque durante esta cuarentena se ha dado la paradoja de que hemos estado viendo más series y películas que nunca, pero no estaba la opción de poder hacerlo dobladas al español. "Eso va a depender de la disponibilidad de los actores, porque date cuenta que ahora vamos con menos ritmo para poder ventilar las salas y evitando aglomeraciones", se muestra escéptico Adolfo Moreno. Lo primero en lo que están trabajando los estudios de rodaje es en terminar aquellos productos quese quedaron a la mitad por culpa del Estado de Alarma. "Las series nuevas tendrán que esperar", asegura.

"Yo he hecho Por siete razones y estamos en ello. En breve empezarán a doblar Cómo defender a un asesino, volverá el doblaje de Killing Eve", nos adelanta y avisa de que todo llevará un ritmo más lento para poder cumplir con los protocolos sanitarios requeridos.

Los actores y las actrices de doblaje son un colectivo especialmente vulnerable, ya que la diferencia de salarios entre ellos es grande. La crisis del COVID19 ha afectado a muchos de ellos. "La gente, mayoritariamente, ha solicitado el paro en estos meses. De momento no hay ninguna medida particular en el Decreto de Ayudas del Gobierno para los actores de doblaje, así que estamos esperando a recuperar la actividad al cien por cien. Hay gente que no ha empezado a trabajar desde el principio y eso es duro. Hay preocupación, pero estamos contentos con la vuelta y con los protocolos que son bastante exhaustivos", aclara.

Ese protocolo exhaustivo también modifica, de alguna manera, el trabajo del actor. El estrés de cumplir con todas las normas, más tener que trabajar de manera diferente, requieren mayor concentración. "El hecho de trabajar solos ya lo habíamos hecho, y eso no es difícil para nosotros, pero sí es cierto que vamos a trabajar más tensos, que los ritmos son más lentos, los horarios más laxos para que los actores no coincidamos, para que haya tiempo suficiente para ventilar y desinfectar el estudio... Se nota sobre todo en eso, en el ritmo y la velocidad de trabajo".

España es uno de los países donde se consume mayor número de series dobladas y donde el doblaje, desde los tiempos de la dictadura franquista, siempre ha sido uno de los pilares de la industria cinematográfica.