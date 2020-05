Pedro Martínez de la Rosa pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para comentar, junto a José Antonio Ponseti y Manu Carreño, la última de la hora de la Fórmula 1 tras la ruptura de Ferrari con Vettel, que deja ese volante libre y permite que el piloto español suene con fuerza para unirse a la histórica y prestigiosa escudería italiana.

Carlos Sainz Jr., que es uno de los pilotos ‘mejor colocados’ para asumir ese vacío en la escudería italiana, y que suma 102 carreras en la Fórmula 1, podría unirse a Ferrari en un trato histórico para el deporte español que se firmaría para correr con ellos partir del mundial de 2021.

Ponseti, informó sobre la última hora en ‘El Larguero’: “Vettel no renovó contrato tras 5 años con Ferrari, se va en buenos términos. Sainz va por delante del resto de los candidatos, esta semana se decidiría”, avisó Ponseti.

El periodista de la SER también advirtió que ‘es el momento perfecto en la carrera de Carlos para decirle sí a Ferrari’, en lo que coincidió de la Rosa. El antiguo miembro de la escudería italiana, también comentó sobre la situación en cuestión: “A mí me ha sorprendido muchísimo lo de Vettel. Yo no esperaba que Vettel no continuara, pero con esta ruptura se abre la veda para el volante más deseado de cualquier piloto del planeta (…) A Carlos le llegaría en el mejor momento, estamos todos esperanzados”, dijo.

Seguidamente, Jose Antonio Ponseti reveló el por qué del interés de Ferrari en Carlos Sainz Jr.: “Sainz ha aportado una sensatez y una tranquilidad a McLaren que hizo que eso también lo valorara Ferrari para fijarse en él. Tener en el mismo equipo a Sainz y a Leclerc va a ser alucinante”, aseguró.

Para culminar la charla, Pedro de la Rosa habló de la nueva etapa que querría iniciar Ferrari con un piloto joven como Sainz en sus filas: “Ferrari quiere empezar una nueva etapa, una de un Ferrari renovado. Cualquier piloto, sea el que sea, si conduce un Ferrari, le van a exigir ganar. No escatiman medios en darles el mejor coche posible a sus pilotos. Sainz puede encajar perfectamente bien en Ferrari. Se está renovando el equipo y por eso creo que se han fijado en Carlos, si esto se materializa sería fantástico”, concluyó diciendo de la Rosa.