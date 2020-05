"El Real Madrid va a tener un problema grave que puede determinar el ganar títulos o no"

La lesión de Luka Jovic en el hueso calcáneo de su pie derecho, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego aproximadamente dos meses ha dejado al Real Madrid en una situación complicada de cara al próximo mercado de fichajes, en la opinión del Sanedrín de El Larguero.

En palabras de Julio Pulido, "el Madrid va a tener un problema en ataque grave e importante que puede determinar el ganar títulos o no. Este jugador venía para ser el sustituto de Benzema y marcar goles. 60 millones de euros y ha marcado dos goles. Si soy el Madrid, ¿qué hago ahora? ¿Sigo confiando en Jovic? Por lo visto, no. ¿Ficho a otro nueve? Me encuentro con Benzema, con el fichaje de un nueve, con Jovic y con Mariano. El fiasco económico y deportivo del fichaje de Jovic es increíble".

Antonio Romero, por su parte, ha argumentado: "La temporada se la ha perdido, ha sido un cero a la izquierda la temporada. Que el Real Madrid va a intentar fichar un delantero queda poca duda, veremos a ver quién puede y que Jovic va a estar en el mercado también (...) Para triunfar en el Madrid se necesitan dos cosas fundamentalmente. La primera es calidad: nos han dicho que tiene mucha calidad, yo no le he visto nada. Y sobre todo se requiere una cabeza privilegiada, que no parece el caso de Jovic, que no olvidemos que empezó esta cuarentena saltándosela y tirándole de las orejas políticos importantes de su país. Por apetencia del Real Madrid, creo que Jovic estaría en el mercado".

Además, ha añadido: "Me parece que el Real Madrid le hace un flaco favor a Jovic escondiéndolo. Prohíbe a la familia y al jugador que haga declaraciones, no se aclara si Jovic se ha roto saltando de una valla o entrenando. Cuanto tú eres reincidente, me parece que el Real Madrid le haría un buen favor diciendo a Jovic que explicase públicamente lo que ha pasado y pidiese disculpas".

Jesús Gallego ha dicho sobre esto: "Me consta que a parte de su falta de adaptación, su poca participación, su no aprovechamiento de los minutos, ha tenido problemas familiares de adaptación aquí. El último mes antes del coronavirus ya estaba desaparecido, no entraba en las convocatorias".