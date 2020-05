Javier Aguirre: "Cuatro semanas de entrenamiento no son suficientes"

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, ha pasado por El Larguero tras los primeros entrenamientos de su equipo posteriores a la crisis del coronavirus. "El día a día cambia porque de repente viene el comisario que nos pone LaLiga, nos ve charlando a tres metros con alguien del cuerpo técnico y nos dice que nos separemos. Está ahí todo el entrenamiento. ¡No pueden golpear dos jugadores el mismo balón! Estamos en una situación totalmente extraña", ha explicado

Para el Vasco "cuatro semanas de entrenamiento no son suficientes. Normalmente son seis semanas de preparación en los que haces amistosos, calculas la carga, en las pretemporadas, pero aquí no sabemos ni cuándo va a empezar LaLiga".

"¿Si mentalmente está el equipo preparado? Buena pregunta, hoy no lo sé porque ni puedo mirarles a los ojos casi, no les he tenido juntos, no puedo meterles una buena terapia, no hay feedback", ha apuntado.

Cuestionado por si está de acuerdo con las concentraciones que plantea LaLiga, Aguirre se ha mostrado imperativo: "Absolutamente no, ya tenemos suficientes paredes encima para ponernos otras y no es garantía de nada. A los chavales los matas. Estás en arresto domiciliario, te dejan un respirito y te vuelven a meter en otra celda. ¿Una semana como en Alemania? Me parece bien. ¿Un mes y medio? No, hombre, no".

Termina contrato el 30 de junio

"Por lo visto vamos a seguir. Te imaginas que uno dice que se va a Japón a partir del día 1 de julio. Nosotros tenemos 12 cedidos que terminan el 30 de junio... ¿Si me gustaría seguir? Sí, sí, yo me fui cinco años y extrañaba. Hace más de 20 años que compré un piso aquí, estoy muy feliz aquí, la pena es que teníamos un déficit muy grande de puntos cuando llegamos, pero estábamos agarrando puntos y se va En Nesiry y luego se llevan a Braithwaite, se complicó un poquito".

Por último, ha afirmado: "Físicamente vamos a sufrir todos como unos perros, me parece un acierto total lo de los cinco cambios, pero la clave va a ser el que esté enchufado mentalmente. Meterle al jugador la guindilla cuando vayamos a jugar partidos sin público, me parece que ahí está la clave".