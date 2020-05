Raquel Yotti: "Hay que seguir siendo prudentes si no queremos un repunte de contagios"

Este miércoles, el Gobierno ha hecho públicos los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que se realiza en todo el país. Estos resultados preliminares estiman que solo un 5% de los ciudadanos son inmunes frente al coronavirus. En palabras del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, esa cifra deja patente que "la inmunidad de rebaño queda lejos" en España. En ese estudio también se ha desglosado el porcentaje de contagio por provincias, que deja patente que la zona centro de la Península es la más afectada por el contagio del virus. Soria (14,2%), Cuenca (13,5%), Segovia (12,6%), Albacete (11,6%), Madrid (11,3%), Ciudad Real (11,1%) y Guadalajara (10,9%) son las 7 únicas provincias con más de un 10% de población afectada por el coronavirus y, por lo tanto, con anticuerpos contra el COVID-19.

Resultados preliminares del estudio de seroprevalencia en España. / Sanidad

Raquel Yotti, directora del Instituto Carlos III y una de las artífices de este estudio, ha pasado esta noche por 'Hora 25', con Pepa Bueno. "Hay un 5% de españoles que ha tenido el virus en el cuerpo, aunque no haya desarrollado la enfermedad. Lo que sí sabemos es que han desarrollado anticuerpos, es decir, pueden haber sido asintomáticos o tener síntomas leves, pero el virus ha estado dentro del paciente, del cuerpo", ha asegurado Yotti que también ha dejado claro que la inmunidad de rebaño queda lejos. "Debería subirse el procentaje hasta un 50%", ha dicho.

Lo más destacado de la entrevista en 'Hora 25' a Raquel Yotti:

Para tener una inmunidad de rebaño, de grupo, el porcentaje debería elevarse hasta el 50% y estamos en el 5. Así que no podemos descartar un repunte de contagios en la fase de confinamiento. Los datos nos hacen que continuemos siendo muy prudentes. Hay que seguir las recomendaciones.

Las diferencias entre territorios, como Madrid o Barcelona, era algo que nos esperábamos. Sabíamos que la epidemia había tenido una magnitud diferente en función de los territorios, que no había sido igual en todo el país. Lo sabíamos por el número de casos y por la mortalidad. Es decir, el estudio corrobora lo que ya sabíamos.

No sabemos por cuánto dura la inmunidad. Lo que hemos hecho es una foto de la inmunidad en este momento, el estudio continúa. A los mismos participantes les volveremos a hacer un análisis y un test rápido en dos ocasiones más, para ver si los anticuerpos se mantienen. Ese dato dará una información interesante. Nos faltan datos todavía para asegurar que los anticuerpos son neutralizantes, es decir, que protegen contra el virus. Y esos datos nos dirán si se produce un incremento de seroprevalencia en el país, si se están contagiando más ciudadanos en España y la epidemia avanza. Sin embargo, si la seroprevalencia es estable o no aumenta, nos permitiría tener más seguridad de que no hay un repunte.

Hasta ahora teníamos informaciones derivadas de modelos, las simulaciones son interesantes, pero tienen limitaciones propias de datos. Pero este es el primer estudio más preciso. Aquí tenemos una población representativa del país, son datos reales, no simulaciones hechas con un ordenador. Datos de campo, de ciudadanos reales. Por este motivo, este estudio es un modelo para otros países. Es un hito el haber actuado de forma conjunta en todo el país, de una forma tan rápida, con este nivel de compromiso, con esta colaboración de todos. No teníamos un estudio así, así que los datos son interesantes y útiles para otros países.