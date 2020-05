Carlos Boyero: "Cannes es como la mitad de mi vida"

Hoy Carlos Boyero nos vuelve a atender por teléfono desde su casa, en la que lleva confinado desde el pasado 5 marzo. En condiciones normales también tendríamos que estar hablando con él por teléfono en el día de hoy, pero desde Cannes. Y es que ayer estaba previsto que comenzase la edición número 73 del Festival de Cannes, quizás el más prestigioso del mundo, que este año no se celebrará.

Boyero, que lleva yendo durante 32 años al festival, ha escrito un artículo en ‘El País’ llamado ‘Y el viento se llevó Cannes’, repasando sus experiencias a lo largo de estos años y aclarando que nunca se hubiera esperado esto: “a no ser que me visitara la parca o sufriera alguna enfermedad que me impidiera la movilidad, iba a cumplir con cuatro rituales anuales en fecha fija”, en referencia a San Sebastián, Venecia, Berlín y Cannes.

“Cannes es como la mitad de mi vida”, nos dice Boyero, contándonos que se trataba de un ritual encontrarse en la misma fecha con un espectáculo que “no es solo cinematográfico”. Y es que recalca que, para él, Cannes es mucho mas que cine, también es encontrarse con un grupo de amigos que solo ve en festivales, con los que recuerda “más de una borrachera”.

Explica que “son recuerdos que duran para siempre” y que “los placeres de Cannes no se limitaban al cine”, describiendo el festival como “el desfile de gente guapa más grande del universo”.

La semana pasada y con motivo de los 20 años del estreno de ‘Gladiator’, abrimos la puerta a comentar otras películas que también este año cumplen dos décadas. Y eso es lo que haremos hoy, echar la vista atrás para ver qué había en la cartelera hace 20 años y ver cómo les ha sentado el tiempo a las cintas y a la opinión que Carlos Boyero tuvo de ellas en su momento… Y precisamente en su artículo sobre Cannes, Boyero cita ‘Deseando amar’, una película que se llevó en el festival del año 2000 el premio a mejor actor.

“Cuando vi esta película se me abrió todo”, reconoce el crítico, que admite que siempre ha tenido prejuicios con el cine oriental: “no conecto demasiado”. Sin embargo, esto no ocurrió con ‘Deseando amar’, dirigida por Wong Kar-Wai y que discurre en el Hong-Kong de los años 60. A este le adjudica el mérito del éxito de la película, que consigue“esa cosa tan difícil de meter la poesía en el cine. Aquí funciona por todos lados”.

Esta película, como otras muchas, fue descubierta en Cannes, que, según Boyero “inaugura modas”. Aunque eso no quita que haya ocasiones en las que a él le ocurre todo lo contrario: “Tengo algo con las cosas que no entiendo, que no conecto, que me aburren. Toda la crítica se lo pasaba divinamente con películas que a mi parecían un sopor”.

También en el año 2000 se estrenó‘Alta fidelidad’, dirigida por Stephen Frears y protagonizada por John Cusack y Jack Black. “La recuerdo con una sonrisa enorme”, nos cuenta Boyero.

Está basada en un libro de un escritor que nuestro crítico dice que adora, Nick Hornby, “un tipo con un humor agridulce y una sinceridad conmovedora”.

“A Frears le salió una película preciosa”, reconoce Boyero, que además aconseja que alguien la vea esta misma noche porque “va a dormir mejor”.