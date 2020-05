El consejo de Pedro García Aguado a los padres durante el confinamiento

Pedro García Aguado, que siempre se ha caracterizado por ayudar a adolescentes y familias que tienen problemas con estos, ya que ‘es lo que mejor’ se le da, contó en ‘El Larguero’ cómo esta continuando con su labor durante este Estado de Alarma.

Pedro, preocupado por la sobreexposición a la tecnología, las carencias educativas de estos jóvenes y las posibles adicciones a las drogas que estos tenían a espaldas de sus padres, y que ahora en la cuarentena les han pasado factura, aconsejó a todas esas familias que están atravesando un momento complicado.

El medallista olímpico se dirigió a los padres, a los que les pidió desarrollar una conducta específica en caso de que sus hijos tuvieran alguno de los comportamientos anteriormente mencionados: "De momento hay que ser muy prudentes porque no tenemos libertad de movimientos y no puedo dirigirme a esas casas a charlar y hacer terapias con esos chicos. No es momento de entrar en conflicto. Los padres tienen que ir acompañando a sus hijos. Si un día quiere salir con sus amigos y lo pillan saltándose el estado de alarma, que pague él la multa", dijo el atleta.

García Aguado también dijo por qué los adolescentes pueden estar atravesando un momento difícil en este confinamiento y habló sobre lo que él hubiese hecho, en términos físicos, durante la cuarentena: "Yo soy muy comprensivo, entiendo por qué los jóvenes actúan como actúan. No se ha hecho pedagogía con los adolescentes y la manera de salir a la calle en el confinamiento (...) Yo hubiese aprovechado este tiempo para hacer un entrenamiento individualizado, para ponerme más fuerte: como un ‘animal’", concluyó diciendo Pedro.