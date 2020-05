Plan de vuelo: así será viajar en avión

La Comisión Europea exige el uso de mascarillas en los aviones, así como la limitación del equipaje y los servicios a bordo de la aeronave y señala que se pueden “aplicar protocolos de salud adicionales”, pero exime a las aerolíneas de dejar asientos libres en los vuelos. Además, desde Bruselas, que este miércoles ha emitido sus recomendaciones respecto al turismo, alienta a los Estados miembro a que promocionen el uso de cupones para reembolsar las vuelos ya reservados y no disfrutados, pero subraya que, si el cliente rechaza esta forma de devolución, deberá reintegrársele el dinero por un servicio que no ha podido consumir.

Las aerolíneas no están totalmente conformes con estas recomendaciones, porque esperaban más, aunque desde la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) han señalado que es un alivio que no se exija dejar asientos libres porque, explican, “no aporta ningún nivel de seguridad”, y supondría la quiebra para muchas de las empresas del sector. Sí lo están en el ministerio de Fomento que, en un comunicado, han señalado que esas directrices tienen un “enfoque sensible” que tiene en cuenta la situación de cada sector, y de cada Estado.

Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de USO-sector aéreo y tripulante de cabina defiende en Hora 25 de los Negocios que, desde el comienzo de la crisis, han solicitado el cese de una serie de servicios a bordo como medidas de seguridad y que “desde el punto de vista del trabajador, estamos teniendo una serie de protecciones y las empresas están poniendo medios”. “Nuestro trabajo a bordo se va a limitar a las emergencias” explica Iglesias por lo que, considera, las recomendaciones de Bruselas van en el sentido que ellos esperaban.

Respecto al reembolso de los vuelos no efectuados –en España hay en estos momentos 700.000 reclamaciones de devolución de dinero de billetes- IATA se queja de la falta de claridad del dictamen de Bruselas, pero Rubén Sánchez, portavoz de Facua, señala en Hora 25 de los Negocios que no existe vaguedad alguna. “Desde FACUA valoramos positivamente que Bruselas decida lo que tenía que decidir, no recortar derechos a los pasajeros, no impedirnos recuperar nuestro dinero si queremos recuperarlo” apunta Sánchez.

Finalmente, las perspectivas de la industria, según IATA, pasan por no recobrar los niveles precrisis, al menos, hasta el año 2023, y la rentabilidad por vuelo no se retomará, al menos, hasta 2022. Solo en España, el número de pasajeros cayó en abril más de un 99%. Según explica Pere Suau-Sánchez, profesor de la UOC y asesor en transporte aéreo, en Hora 25 de los Negocios, “el sector está en una situación delicada sin lugar a dudas”. “La ocupación del vuelo es un factor clave porque las compañías aéreas necesitan unos niveles de ocupación en cabina en torno al 80% para poder hacer sus vuelos rentables, es decir, cualquier cifra inferior al 80% pondría en dificultades una recuperación temprana” dice Suau-Sánchez.