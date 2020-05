Delegado del Gobierno en Madrid: "La Policía no reprime caceroladas, vela por el cumplimiento de la ley"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado en Hoy por Hoy de Àngels Barceló que el miércoles por la noche se identificó a trece personas en la calle Núñez de Balboa del acomodado barrio de Salamanca de Madrid que no se dispersaron pese a que la Policía les indició que se tienen que evitar aglomeraciones. Decenas de vecinos protestaron contra el Gobierno en pleno estado de alarma, sin guardar la distancia social exigida, pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sobre la pandemia del coronavirus al grito de "libertad" y con una cacerolada.

CACEROLADA Y BANDERAS DE ESPAÑA Decenas de vecinos del barrio de Salamanca de Madrid protestan contra el Gobierno en pleno estado de alarma.

El delegado del Gobierno ha confirmado que se identificó a trece personas que no se dispersaron pese a que la policía les indició que se tienen que evitar aglomeraciones. "Incumplen la ley por no haber comunicado la manifestación, además de estar en una aglomeración en plena fase 0", ha recordado el delegado del Gobierno en la SER.

Franco ha asegurado que la actuación de la Policía no fue con "afán represivo" porque fue "requerida por vecinos que estaban molestos por lo que allí estaba pasando". El delgado del Gobierno ha asegurado que "solamente se actuó contra aquellos que se negaron a cumplir las indicaciones que daba a la Policía". "Tratamos de que se cumpla la ley, no para reprimir ningún tipo de manifestación y cacerolada". Franco ha recordado que hay que guardar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones "en beneficio de la salud de todos". "La inmensa mayoría de los vecinos de esa zona lo comprenden perfectamente que la Policía no reprime caceroladas, la Policía lo que hace es velar por el cumplimiento de la ley por la seguridad de todos los madrileños, que estamos en fase cero, no nos olvidemos".

Franco también ha recordado nadie comunicó ninguna manifestación y que seguirán "vigilantes para que se cumpla" la ley.

