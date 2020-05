Gabriel Rufián advierte que el voto de ERC a la prórroga del estado de alarma será "no si no hay cambios"

La semana pasada, el Gobierno lograba la prórroga del estado de alarma con el no de ERC y el apoyo de Ciudadanos. Un cambio en el tablero político que podría recomponerse en la próxima votación. El Gobierno quiere seguir alargando este estado con el que controlar la libre circulación de la ciudadanía y mantener el mando único durante la desescalada y ERC, para la nueva votación, se plantea de nuevo negociar con el Gobierno las condiciones de la prórroga del estado de alarma para cambiar su voto.

"El cambio, diría, es suyo. Lo nuestro era un no al estado de alarma, sino a la concepción del estado de alarma del Gobierno", explicaba en 'Hoy por Hoy' Gabriel Rufián, diptuado de Esquerra Republican, quien aseguraba que "fue un no incómodo" para su formación.

El líder de la formación catalana indicaba que se "van a dejar la piel" en lograr un acuerdo en el que piden una mayor corresponsabilidad de las autonomías y que no sean "meras transmisoras de datos". No obstante, Rufián señalaba que su voto será no hasta que no haya cambios.

En cuanto a la irrupción de Inés Arrimadas, cree que ha sido una acción "hábil de Pedro Sánchez" de corresponsabilizar a diferentes grupos parlamentarios de los "éxitos y fracasos" en su gestión. "Ciudadanos es un partido en descomposición al que la última bala que le quedaba era esta", añadía Rufián, quien recordaba que "Arrimadas se parece más a Cospedal que a Merkel y hacía referencia a las presiones internas a las que se está enfrentando la líder de Ciudadanos en los últimos días.

Por último, Rufián advertía de que el acuerdo con la formación naranja "debería incomodar más a Unidas Podemos" que a ERC e incidía en que el futuro de la política es "pactar con el diferente".

