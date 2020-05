El humor en tiempos de desescalada

En tiempos como estos el humor casi debería ser obligatorio. Hoy hemos podido reírnos con la viñeta en La Vanguardia del humorista Jose Luis Martín donde dos paisanos, uno en Fase 0 y otro en Fase 1, siguen en pleno siglo XXI a garrotazos pero con la distancia social obligatoria. Nos dice Jose Luis Martín que “esta viñeta nace de la desazón que me da seguir la actualidad. Al principio llegué hasta ser optimista porque parecía que el país iba todo a una pero eso nos ha durado un mes y medio. Y ya hemos vuelto a las posturas cainitas que nos caracterizan. Y eso me deprime mucho”.

Los vecinos de Núñez de Balboa salieron ayer a la calle en pleno estado de alarma lo que provocó que las redes se llenaran de fotos, memes, y hastang. Uno de ellos, #Cayeborroka” fue creado por el guionista de televisión Javier Durán que confiesa que su inspiración fue la canción de Carolina Durante “Cayetano” de los que se confiesa seguidor. “Además en cuanto vi las imágenes, y sabiendo como tiran de kale borroka ciertos medios para definir cualquier movilización en la calle, la inspiración me vino casi sola”, nos diceJavier Durán.

Ni la pandemia ni el confinamiento han hecho que se pierda el humor pero la realidad, a veces, asusta. “El humor siempre ha sido una terapia contra lo que nos da miedo y ahora estos patriotas, que se creen que la patria es exclusivamente suya, pues dan un poco de miedo” confiesaJose Luis Martín. “Lo que ocurre es que ellos son sus propios memes, es que nos dan el trabajo hecho. Es gracioso ver a gente desubicada pidiendo libertad, son muy patéticos. Si yo hubiera escrito lo del señor con los palos de golf dando a una señal de tráfico no me lo hubieran comprado”, ironiza Durán

Aun siendo necesario el humor, en estos momentos, puede ser malinterpretado. Para el humorista gráfico Jose Luis Martín siempre corres un peligro porque “con el humor no puedes matizar demasiado. Es verdad que podemos cometer errores pero a veces las críticas llegan porque no se entiende nuestra idea. El humor no puede ser de trinchera y ahora estamos en una época de verdades absolutas y de falta de matiz brutal”.

Tras la publicación de “El Manual del Covidiota” y ayer asistir a la revolución de los BorjaMaris en el barrio de Salamanca de Madrid , ¿qué será lo siguiente? Mientras Javier Durán espera que “esta gente no empiece a sacar las raquetas de pádel o las tablas de esquí. Sólo pido que se quede en casa mientras los demás salimos a vivir”. Por su parte Jose Luis Martín entiende que lo que nos llegará será“tratar con humor la crisis económica que nos viene porque lo que llega va a ser gordo”.