Bob Pop: "Hemos asumido que esto no va a acabar"

Si sí o si no, ese tribunal ilegítimo de la Cadena SER presentado por Bob Pop y Jorge Ponce continúa una semana más haciendo su particular análisis del confinamiento que estamos viviendo debido a la crisis del coronavirus.

Bob Pop quiso hablar del término 'nueva normalidad', que tan de moda se ha puesto en las últimas semanas desde que fuese acuñado por el Gobierno. "El término empieza a utilizarse tras el 11-S. Es una descripción de un estado postraumático en el que se considera que la realidad va a tener un nuevo formato", relató el conocido crítico de televisión.

"Nunca nos planteamos qué era la vieja normalidad. De hecho, luchábamos contra ella porque asumíamos que era norma imponía un montón de injusticias". Ponce señaló que en estos momentos es todo muy raro y que "nos falta un tiempo, por desgracia, para que todo esto se convierta en algo normal".

"Soy una persona cariñosa y sé que de primeras, en las reuniones de diez personas. Me va a costar. No va a ser una fiesta, no va a ser un todo se acabó", reflexionó Jorge Ponce.

"¿Te has dado cuenta de que hemos dejado de decir 'cuando esto acabe'? Porque ya hemos asumido que esto no va a acabar. Que esto va a ser la nueva normalidad, que está empezando algo que no tiene nada que ver con lo que teníamos", reconoció Bob Pop.

"La conducta, la manera de relacionarnos... eso se va a quedar. Quizá se note menos en países donde el contacto físico no es tan común, pero en los países mediterráneos se va a notar más", concluyó un Jorge Ponce que piensa que la sociedad no volverá a ser como antes.