Toni Acosta toma buena nota de Díaz Ayuso y nos demuestra todo lo que ha aprendido en el confinamiento

Toni Acosta lleva unas semanas protagonizando unos vídeos de promoción muy divertidos para El Grupo, uno de los programas de humor de la SER, en el que nos habla del confinamiento y sus diversos problemas.

Los cumpleaños en cuarentena, la desescalada... son algunos de los temas que ha tratado Acosta en estos vídeos. En el de esta semana, la humorista canaria ha querido hablar de algo que ha aprendido en este confinamiento gracias a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Si algo me ha enseñado este confinamiento, es que tú puedes decir cosas sin ninguna base científica", señaló la tinerfeña. "Acaba de decir Ayuso que está convencida de que la D de Covid es por Diciembre 2019. Y yo he hecho mis apuntes y es que tiene todo el sentido", añadió.

A continuación, empezó a explicar de dónde venían nombres de enfermedades como la varicela o la escarlatina, recordó que lo del COVID le suena mucho a Cobi, la mascota de los JJOO del 92, y terminó teorizando sobre las ya clásicas teorías de la conspitación.

"Pero no iba desencaminada, porque a las mascotas no les da. ¿Lo habrán inventando los perros para dominarnos? Porque yo también he visto El planeta de los simios", concluyó Toni Acosta en otra divertida parodia, preámbulo del programa de El Grupo que se emitirá esta próxima madrugada (2.30h) sobre las mascotas.