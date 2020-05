No todo son las frases y las palabras de Díaz Ayuso, que la gente habla mucho y frases encuentra uno en muchas partes. Donde más, en el parlamento, con el argumento que dio en el Senado el vicepresidente Pablo Iglesias para explicar el nuevo impuesto que plantea para los grandes patrimonios.

"Lo están deseando", dijo Iglesias, que habló de patriotismo fiscal para señalar que el patriotismo no está en las banderas que sacan a la calle algunos de los inquilinos del barrio de Salamanca -un barrio en el que, por cierto, vive mucha gente, no sólo las pocas decenas que han salido-. Vox alienta esas protestas y ayer preguntó a la ministra de política territorial, Carolina Darias, si no se había contagiado en la manifestación del 8 de marzo.

Palabras. El cardenal arzobispo de Valencia, Cañizares, ha escrito estas a un concejal: "Observo que sigue la ideología marxista, la mentira por delante. Por mi parte, queda perdonado y estoy seguro de que la virgen también lo perdonará". Y están también las palabras de la presidenta de Madrid, que insiste en referirse a regímenes totalitarios y de dictaduras.

Hay también quien sale a la calle a clamar libertad como si no la tuviera. Y al final, si vacían de sentido todo el vocabulario, quienes dicen que defienden una sociedad de valores -de unos valores que dicen que son suyos- habrán dejado a las palabras sin valor.

