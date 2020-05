La ley del cambio climático descarta prohibir la venta de coches diésel

El Gobierno tiene previsto llevar el martes a Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Mantiene el objetivo de que en 2050 dejen de circular los coches con emisiones de efecto invernadero. Pero sin las prohibiciones planteadas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace casi dos años.

En el anteproyecto de ley definitivo -36 artículos, 68 páginas- ya no se dice, como se planteaba inicialmente, que no se podrán vender coches nuevos que contaminen después de 2040. Y que no podrán circular desde 2050.

En su artículo 12 se establece que se tomarán las medidas necesarias para que eso ocurra. Consultadas con el sector, en el marco de la normativa europea, con apoyo a la investigación, obligando a instalar puntos de recarga eléctrica en gasolineras y edificios nuevos o reformados. Pero sin prohibiciones.

Se fija para 2050 la neutralidad climática, pero esto no significa que no pueda haber emisiones de efecto invernadero, sino compensar las que haya, con mecanismos para absorber CO2, por ejemplo.

También en 2050 toda la generación eléctrica ha de ser renovable. Y en 2023 todos los municipios de más de 50.000 habitantes han de tener zonas de bajas emisiones.

El anteproyecto ha pasado ya por la comisión de subsecretarios del Gobierno y fuentes del gobierno señalan a la Cadena Ser que la intención es llevarlo al Consejo de Ministros el próximo martes 19.

