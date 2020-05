Minoristas indignados por las rebajas online y empresas que se adaptan durante el estado de alarma

En la Visión hemos transitado por las dos caras de la crisis en los negocios. Quienes ven peligrar su futuro como los comercios minoristas en España. La decisión del Gobierno de restringir las rebajas a internet, para evitar aglomeraciones en las tiendas físicas, es la puntilla para el sector según el presidente ACOTEX, la patronal que los aglutina. Eduardo Zamácola señala que desde la liberalización del 2012, las rebajas ya no son lo que eran “ya no hay esas aglomeraciones de gente a las puertas de almacenes y tiendas esperando las rebajas” porque hay descuentos durante toda la temporada. “Ya se había dado por perdida la colección de verano”, apunta Zamácola, pero ahora no permitiendo las rebajas en tienda física es la puntilla porque hay mucho pequeño comercio que no se puede permitir la infraestructura para la venta online. Desde Acotex esperan que el gobierno reconsidere su decisión y permita, con medidas de seguridad especiales “como se ha hecho con los supermercados” hacer descuentos en las tiendas.

Un robot castellano leonés contra el Coronavirus

Astic Mobile Robotics es una empresa de robots industriales de Burgos que ha aprovechado su conocimiento y experiencia, durante el estado de alarma, para crear el robot ZenZoe. Junto con la empresa vallisoletana Boos Technical Lighting, ha creado un robot con una pantalla de rayos ultravioleta que desinfecta todo tipo de espacios y superficies. Hemos hablado con Verónica Pascual, CEO de Astic Mobile Robotics y nos ha contado que estos robots se están vendiendo ya países de medio mundo.

Y a medio camino entre los perjudicados y los beneficiados por esta crisis, está Sergio Molina, un joven peluquero que justo el día que entraba en vigor el Estado de Alarma, iba a firmar el alquiler del local para abrir su propia peluquería. Ha dejado el proyecto en pausa, y sigue trabajando, pero sabe que en cuanto pueda volverá a perseguir su sueño.

El futuro más negro para la hostelería

Por lo menos para los trabajadores como Mari Ángeles, con la que ha hablado nuestra compañera de Radio Madrid, Isabel Salvador. Tiene 50 años y no es la primera crisi que tiene que afrontar en su vida, pero sí la peor.