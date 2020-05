Un joven denuncia insultos en la calle por llevar una bandera LGTBI

Ayer veíamos en Twitter la foto de un chico que había salido a su calle de Madrid con la bandera LTGBI para celebrar el Día Internacional contra la LGTBifobia. En la foto se le ve rodeado de policía que tuvo que acudir porque varios vecinos le comenzaron a increpar nada más pisar la calle, según su denuncia. "Ese chico soy yo. Solo he salido a mi calle con la bandera, sonriendo, sin más. He recibido insultos, amenazas, incluso se ha llegado al contacto físico. Nadie me ha preguntado nada, solo he recibido odio y una cacerolada hacía mí”, escribía en Twitter Joselu Marcos.

Ese chico soy yo. Solo he salido a mi calle con la bandera en el Día contra la #LGBTIfobia, sonriendo, sin más.

He recibido insultos, amenazas, incluso se ha llegado al contacto físico. Nadie me ha preguntado nada, solo he recibido odio y una cacerolada hacía mí. https://t.co/of55jZEwLa — Joselu🔻 (@JoseluMarcos) May 17, 2020

“En las últimas horas he recibido mucho apoyo de vecinos que se han puesto en contacto conmigo”, nos cuenta en ‘La Ventana’, pero también algún mensaje en la línea de los que recibió ayer, "hoy salí a la calle a poner una denuncia y me han parado para decirme que ayer salí a provocar”.

Joselu, describe, salió de su casa con la bandera arcoíris después del aplauso de las 20:00, “y nada más salir de mi bloque me insultaron al grito de 'maricón'. Decidí dar un paseo, y a cada paso que daba era un insulto más, una cacerolada hacia mí. Y todo sin abrir la boca. En el momento en el que me empezaron a increpar más ya salté”. Al cabo de unos minutos se presentó la policía municipal, “la agente, después de escucharnos ha acabado diciéndole al señor que "si mi bandera le ofende el problema es solo suyo". Ha insistido en que no he hecho nada que pueda ofender y que si nunca hay que odiar a nadie, ahora incluso menos”, contaba en Twitter.

Los mensajes de odio han continuado en la red social, “el tuit se ha vuelto muy viral. En parte, me alegro de que se haya dado voz a este asunto. Pero han salido conversaciones en las que inciden en que soy un enfermo, un provocador, en el que dicen lo que me merezco o no me merezco”, relata en ‘La Ventana’.