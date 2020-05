Luis Piedrahita o cómo la magia española triunfa en el prime time americano

Esta noche en el prime time televisivo de Estados Unidos los magos Penn Fraser y Raymond J. Teller, conocidos como Penn & Teller, ponen en antena un programa especial de magia con motivo de la pandemia. El programa se llama "Penn & Teller: Try This at Home (Intenta esto en casa) y ha sidorodado en casa de los presentadores y en la de los invitados. Entre esos invitados está el mago, y colaborador de la Ventana Luis Piedrahita. “Penn y Teller son de los magos más atrevidos y con una línea más transgresora del panorama internacional. Llevan desde los años 80 en primera línea y ahora tenían en Las Vegas un gran espectáculo. Lo que les diferencia al resto es que aportan contenido y filosofía a sus números. Una pareja que se combina a la perfección”. Luis Piedrahita los conoció hace tiempo “porque la gente de la magia nos conocemos todos gracias a los congresos y convenciones. En uno de ellos los conocí y esa amistad se mantiene. Ellos vieron uno de los trucos que he vuelco en mis redes y me pidieron que lo grabara para este especial”. Y eso es lo que ha hecho Piedrahita: volver a grabar en inglés, y con la ayuda de su pareja, el truco donde un lápiz sale de un florero por arte de magia.

Al comienzo de la cuarentena Piedrahita empezó a compartir estos trucos de magia para ayudar a padres y madres a entretener a los niños durante el confinamiento. Y la respuesta ha sido increíble. “Alguno de los trucos, que no es el mejor en mi opinión, supera el millón y medio de visualizaciones. Hoy he colgado el número 25 y voy a seguir porque, aunque los chavales puedan salir a la calle, siguen teniendo ganas de magia”.