Mireia Belmonte: "Cuando se aplazaron los Juegos Olímpicos más que alivio sentí justicia"

Después de 66 días sin poder nadar en una piscina, Mireia Belmonte, cuatro veces medallista olímpica, pudo volver este lunes en un Centro de Alto Rendimiento a hacer lo que más le gusta.

Así nos contaba la experiencia en 'El Larguero'. "Esta mañana he ido a entrenar con un montón de ilusión. He sentido cosas súper raras porque hacía mucho que no me echaba al agua y he sentido cosas muy distintas. Ha sido duro, una experiencia nueva porque no había estado nunca tanto tiempo sin nadar"

Una semana sin entrenar en natación equivale más o menos a un mes perdido. "Sí, más o menos sería esa la proporción. Hay semanas en las que entrenas hasta el sábado y cuando vuelves el lunes ya te cuesta. Imagínate cuando te tiras semanas sin entrenar. He estado nadando casi cuatro horas".

Mireia dejó claro que este parón deportivo les afectará de cara a la competición en los próximos meses, así como a las marcas que se hagan en natación. "Yo creo que nos va a afectar, claro. Nadie ha estado tanto tiempo sin nadar en su vida. No sabemos nada ahora mismo, ni cuando vamos a competir, no tenemos un objetivo a corto o medio plazo. Es difícil entrenar sin saber para qué".

¿Sentiste alivio cuando los JJOO se posponían al verano que viene? "Más que alivio sentí que se hacía justicia con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. No todo el mundo estaba en las mismas condiciones, hay países que han permitido a sus nadadores seguir entrenando en piscinas y otros no. No es justo que yo haya estado dos meses sin tocar agua y en otro hayan podido seguir entrenando. Ha sido una decisión acertada primero por salud y segundo por un tema de igualdad. Al final en los JJOO el espíritu es de igualdad y que todo el mundo tenga las mismas condiciones".

¿Cómo ha sido el día en cuanto a medidas de seguridad? "Hemos llegado con la mascarilla en el coche y nos han tomado la temperatura al entrar. En la piscina solo puede haber 10 nadadores por piscina olímpica, uno por calle, pero en distinto sentido. Si el de la calle cero nada en un sentido, el de la calle uno tiene que nadar en el otro sentido y así dejar una calle entre medias de los dos nadadores que nadan en el mismo sentido".

¿Crees que se debería haber hecho antes? "No sé si antes pero deberían haber puesto medidas para los deportistas porque han pasado muchos días. Cuando has dicho 66 días... no los había contado pero ha sonado que era bastante. Creo que se podría haber hecho de otra manera, pero la situación en el país es la que es y hay que pensar en la salud de todo el mundo y del país en general".