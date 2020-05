"Soy optimista con su futuro": Álvaro Benito señala el objetivo que debe marcarse el Madrid en el mercado

El fútbol ha vuelto después de un largo parón, algo que no han tenido nuestros exfutbolsitas, que han estado cada lunes en El Sanedrín de El Larguero para hablarnos de la poca actualidad deportiva, ahora con fútbol de por medio, Álvaro Benito, Kiko Narváez, Raúl Ruiz, Jordi Cruyff y Gustavo López recuperan la tertulia más futbolera.

Casi cuatro millones de espectadores siguieron la jornada de Bundesliga, batiendo récord de audiencia. Todos ellos vieron la exhibición del noruego Erling Haaland, quien tendrá siempre el honor de ser el autor del primer gol de la élite futbolística postpandemia.

Álvaro Benito siempre ha mantenido que los argumentos de cualquier jugador se defienden en el campo, y aplicado a Haaland no puede tener mejor 'nota media': "Me gusta mucho como se mueve Haaland. Soy optimista en cuanto a su futuro. No es casualidad, es más que una racha", afirma el míster de El Larguero.

A lo largo del fin de semana, Axel Torres nos ha ido contando sus sensaciones respecto a este monstruo del gol, y mantiene la diferenciación con Jadon Sancho, aunque eso sí destaca el momento de forma del delantero dentro de la irregularidad que tenía en categorías inferiores: "Haaland es un nueve y Sancho es un generador. El año de Jadon Sancho es espectacular, la gran suerte del Dortmund está siendo tener a los dos juntos"

"Creo que sus números son una brutalidad, de eso no hay dudas. Estaba por Noruega, por Austria, debuta en Champions, se va a Alemania y en todos estos lugares mete goles, es algo extraordinario. Su evolución es muy fuerte, yo lo vi en categorías inferiores y no ha destacado . Si consigue sostener en un 60% este ritmo anotador estamos ante una gran figura en el futuro"

Una de las opiniones con más peso es la de Kiko Narváez, el exdelantero defiende que hay que arriesgarse por un chico con esas estadísticas y esa temprana edad: "La sensación que tengo con Haaland es que te invita a tener argumentos suficientes como para acometer riesgo".

Por su parte, ,Gustavo López analiza su riqueza táctica: "Es un jugador que ataca muy bien los espacios, que se coloca muy bien entre central y lateral. Está llamado a jugar en un club grande", mientras que Jordi Cruyff alaba las decisiones del delantero y su paso por los distintos niveles del fútbol a su tempranada edad: "Él fue a un club sabiendo lo que había"

