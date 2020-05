El ministerio del Sanidad ha sacado un vídeo que yo he visto por la cosa esta del internet, donde se habla del asunto del coronavirus. El vídeo está muy bien, está muy bien hecho, es muy bonito, pero hay una cosa que no entiendo. Sale una chica joven diciéndole a su padre: "Papá, no te creas esa noticia, que es un bulo".

Me parece bien, claro, que una hija le diga al padre que algo es un bulo, pero, ¿por qué damos por supuesto que son los padres los que caen en los bulos y los hijos son los que los detectan? ¿Por qué el ministerio da por sentado que los mayores nos equivocamos y los jóvenes tienen un pensamiento crítico a prueba de bombas?

También hay una viñeta muy ingeniosa, que está muy bien y que se comparte mucho estos días por los teléfonos móviles, firmada por Daniel Paz, que viene a decir lo mismo. Una hija le dice al padre_ "Papa, esa es una noticia falsa", y el padre le responde: "Pero, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso?"

Pues eso, que al parecer los jóvenes creen que a ellos no les engaña nadie y que a nosotros, los mayores, sí que nos engañan. Y lamento deciros, jovencicos mios, que estáis muy engañados.