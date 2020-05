Scaloni: "Lautaro Martínez es un jugador similar a Suárez, cualquier club le querría"

Hace 20 años el Deportivo de La Coruña se abrió hueco en la historia del fútbol al ganar la liga española. En el vigésimo aniversario, Lionel Scaloni, ahora seleccionador argentino, ha pasado por El Larguero.

Scaloni ha recordado con mucho cariño aquella hazaña: "Esa Liga no se olvida. Además es la única, no la podemos olvidar. Fue un hecho histórico (...) Yo entraba y salía, como durante toda mi carrera nunca me sentí titular, siempre pensaba más en el equipo. Un tal Manuel Pablo me robó el puesto, ese jugador habría sido histórico sin esa lesión. Tuve participación en aquella histórica liga. Esperemos que no sea la única, soy optimista en que en algún momento se va a volver a repetir".

Sobre Lautaro Martínez, uno de los jugadores en los que más interesado está el Barcelona, y que él entrena en la Selección, ha dicho: "Es un jugador similar a Luis Suárez, es un jugador que todos querrían tener en su equipo". Además, ha apuntado que podrían jugar Griezmann, Messi, Suárez y Lautaro juntos: "El Barcelona durante una época jugaba con Neymar, con Suárez, con Messi… Se puede hacer, siempre que haya un sacrificio de los jugadores. Un entrenador siempre debe intentar poner a los mejores".

"Messi es el mejor de la historia, cuando se retire nos vamos a arrepentir de no poder verlo, no solo los argentinos. Messi es amado y querido en su país, no tengas duda en eso. Fui su compañero, le veo entrenar, veo las cosas que hace y no tengo duda. Ya lo demostró y tiene tiempo todavía para más. Además, es un chico espectacular", ha apuntado.

Respecto a que Messi no haya conseguido nunca un Mundial, ha reflexionado: "¿Si Iniesta no hubiese marcado ese gol en el 116' no sería igual de bueno? Sería igual de bueno. Argentina perdió la final del Mundial en el minuto 118".

