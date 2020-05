La UEFA estudia aplicar una tasa a los clubes que superen un eventual tope salarial

La UEFA analiza la aplicación de una tasa para gravar a los clubes que incumplan un eventual límite salarial. Ceferin, el presidente de la UEFA, habla de esta opción en sendas entrevistas a 'The Guardian' y 'El Mundo'.

Lo que tiene en mente la UEFA es una versión similar al "salary cap" que rige para la Major League Soccer. "Hay que definir un límite y todavía no tenemos nada en concreto", dicen no obstante fuentes de la UEFA y remarcan que en Europa se debería aplicar de forma distina a como se hace en EEUU puesto que la legislación europea no lo prevé.

La tasa se destinaría a los clubes con menos recursos. Una iniciativa de este tipo requeríría un acuerdo en conjunto con la industria del fútbol.

El caso de la Major League Soccer

En el fútbol profesional norteamericano rige un tope salarial complejo. Cada equipo tiene un "salary cap" de cuatro millones aproximadamente, con un salarío mínimo de entre 100.000 y 400.000 euros. Pero adicionalmente los equipos pueden tener tres jugadores a los que se les puede pagar lo que se quiera.

Incluso para otro grupo de jugadores denominado TAM (Targeted Allocation Money) también cada equipo puede gastar cuatro millones con salarios de entre 500.000 y un millón de euros. En la MLS los equipos que gastan más gastan sobre una treintena de millones.

