Como saben, el Gobierno ha tenido que rebajar a 15 los 30 días que quería para el estado de alarma. Han cometido un error porque les hace falta un asesor, y yo me ofrezco como asesor.

Tenían que haber hecho lo siguiente: pedir una prorroga de 2 meses. Entonces se habría armando un jaleo, todos hubieran dicho que no, y entonces el Gobierno dice: "Vale, de acuerdo, pues no, para vosotros la perra gorda, nada de dos meses, prorroguemos solo un mes, tenéis razón". Y sale Iglesias en su registro de vocecica suave, esa que pone cuando quiere enternecer, diciendo que hay que ser humilde y reconocer los errores, y la oposición no tendría más remedio que aceptar.

Con la gente lista que hay en el Gobierno, de verdad, y que nadie haya caído que el ser humano funciona así, con la técnica del regateo. De verdad, me matan y no lo entiendo.

