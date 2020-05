La polémica del día

La retirada de dinero efectivo en los cajeros automáticos cayó casi un 70% durante el pasado mes de marzo, según datos del banco digital N26 que recoge hoy El Periódico. El tiempo dirá si es un fenómeno coyuntural fruto del confinamiento, de la forzosa caída del consumo por el cierre de los comercios y de la prevención al contagio, o si estamos asistiendo a una aceleración de la desaparición del dinero en metálico. Es decir, si la nueva normalidad será una normalidad sin monedas y billetes.

Y no hay unanimidad ni en el pronóstico ni en la conveniencia. Parece evidente que la desaparición del efectivo contribuiría a poner coto al dinero negro y a los negocios ilícitos y acabaría con un medio de pago que, evidentemente, muy higiénico no es. Por el contrario, algunos pequeños negocios creen que el pago de plástico incrementaría sus costes y muchos ciudadanos prefieren no lanzarse en brazos de las tarjetas por su impericia digital, por su desconfianza o, sencillamente, por su celo en mantener la privacidad y evitar que su vida quede registrada en los balances bancarios, que los carga el diablo. Así que no tenemos claro qué sucederá, pero me temo que revivimos incertidumbres pasadas, como las que envolvieron el paso del trueque a la moneda, o las que atormentaron a los amanuenses con la invención de la imprenta. Y ya sabemos cómo acabaron.