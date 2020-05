"Nunca he oído rebuznar a un burro como lo hizo Baldomera al reencontrarnos"

‘Estoy alucinando. Me han llamado hasta de una productora británica que va a emitir la historia para varios países europeos’. Ismael Fernández, periodista malagueño en paro, nunca imaginó que el video que compartió sólo con sus amigos en Facebook fuera a dar la vuelta al mundo. El pasado lunes, en cuanto su provincia pasó a la fase 1, cogió el coche y se acercó a su pueblo natal, El Borge, en la comarca de la Axarquía, para ver a su burra Baldomera, que ha permanecido en la finca familiar al cuidado de su hermano durante toda la cuarentena.

‘Tenía muchas ganas de verla, pero no sabía si me iba a reconocer o a pasar de mi después de tanto tiempo’, ha explicado en La Ventana. El caso es que Baldomera acudió a la llamada y mientras Ismael acababa llorando de la emoción, el animal empezó ‘a rebuznar de una manera que nunca había escuchado’, y eso que en la Axarquía estamos acostumbrados a los burros desde pequeños. Igual la gente piensa que de qué voy, pero la verdad es que en ese momento pensé que de algún modo ella estaba también emocionándose con el reencuentro. En realidad, no es más que el reencuentro entre dos seres vivos, dos animales que vuelven a verse. El caso es que, para mi sorpresa, empezaron a escribirme amigos para compartir el video y entonces lo puse en acceso público’.

Y desde entonces el teléfono ha sido un no parar para contar la historia de Baldomera. ‘Lleva con nosotros un par de años. El caso es que mi familia se dedicaba a la agricultura hasta que hace 20 años mi padre se trasladó a Torremolinos para trabajar de taxista. Sin embargo él siempre decía que su sueño era tener un burro y volver al pueblo cuando se jubilara. Así que dicho y hecho, el día que se jubiló mi hermano y yo le regalamos a Baldomera’, que desde entonces corretea y pasta en la parcela familiar del pueblo, en compañía de cinco podencos y un par de loros.

El deseo de su padre es también el del propio Ismael, periodista de profesión y actualmente en el paro. ‘A medio plazo segurísimo que vuelvo al pueblo. Con Internet y mi coche en realidad puedo trabajar en cualquier parte y eso es lo que me gustaría, poder poner en marcha algún proyecto de marketing digital y convertirme en neorrural’.

Ismael tiene inculcado desde niño el amor a los animales y a la naturaleza en una comarca donde la producción de pasa es motor económico y donde el burro ha cumplido durante siglos una función esencial: transportar la uva desde las viñas ante la difícil orografía de la zona.‘Lo normal es que en el campo cada familia tuviera un burro para ayudarles en las tareas agrícolas, ahora han desaparecido muchos’.

De momento, Ismael sigue disfrutando en su pueblo del reencuentro con Baldomera,‘cariñosa, terca y aficionada a la sandía’. ‘Se ha hecho tan famosa que le he abierto un Instagram: Baldomera y yo, en homenaje al Platero de Juan Ramón Jiménez’.