María Casado: "Cuando me llamó Antonio Banderas supe que iba a estar donde me querían"

Muchas veces se dice que la vida de cambia de un día de un para otro. Pues tal cual. Hace poco más de una semana nos sorprendía la noticia que Televisión Española relevaba a María Casado al frente de 'La mañana de La 1'. Su sustituta, tal como anunciaba la Corporación pública en un comunicado, sería Mónica López, la jefa de la Sección de Meteorología de TVE desde 2008 mientras María Casado se dedicaría a otros cometidos profesionales en RTVE. El pasado viernes Maria Casado sorprendía a todo el mundo al despedirse de los espectadores de su programa.

Y ahora los sorprendidos hemos sido todos al conocer que Antonio Banderas ficha a María Casado para su proyecto del Teatro del Soho de Málaga. "Ha sido todo muy rápido pero llego con muchas ganas”, nos dice María Casado. La periodista ha desvelado que fue el mismo Antonio Banderas el que la llamó cuando conoció la noticia de su relevo en “Las mañanas de la 1” de TVE. “Lo primero que me pregunta es como estoy, después que había pasado y lo tercero que me dijo fue «dame cinco minutos y te vuelvo a llamar que creo que tengo una cosa para ti»”. Dicho y hecho: “Me llamó a los cinco minutos y tardé segundos en contestarle. Sabía que iba a estar donde me querían”, nos dice María Casado.

La periodista y Antonio Banderas se conocían desde hace años. Después se reencontraron en Málaga y siempre hablaban de televisión y hasta María le llegó a confesar que quería hacer cosas nuevas. “Durante este confinamiento Antonio entró un día en el programa para hablar de la donación que había hecho y después hemos intercambiado un par de mensajes“, explica Maria Casado.

Este proyecto nace con la idea de buscar talento, formatos y crear una televisión que aporte. “Nuestra filosofía es poner en marcha programas que sumen, con valor añadido, que respiren. Vamos a buscar historias con piel. El abanico es amplio y tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Vamos a empezar de cero pero la verdad es que ya tenemos varios proyectos encima de la mesa”, nos dice la nueva directora de la División Audiovisual de Soho TV.

María Casado aunque está en Málaga tiene que volver a Madrid para cerrar su casa y vuelta a Málaga porque como ella misma dice “me vine con lo puesto”.