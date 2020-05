Carlos Boyero: "Es imposible hacerlo mejor que Woody Allen"

Un miércoles más, Carlos Boyero se ha asomado a ‘La ventana del cine’, esta vez para hablar de Woody Allen, uno de los directores más prolíficos de la historia del cine. Eso sí, antes nos ha contado que sigue saliendo a las 8 a aplaudir y que esa es su “única alegría del día”. Comenta que no tiene nada aparte de eso y que esta noche la dedicará a ver el cielo:“me tengo yo solo y estoy un poco hartito de mí mismo”.

Mañana se ponen a la venta las memorias de Woody Allen, tituladas ‘A propósito de nada’. Y lo hacen, como todo lo que rodea al director, envueltas en polémica. Algunas editoriales se han negado a publicarlas y la crítica del ‘Washington Post’ hace afirmaciones tan demoledoras como: "Si usted se ha quedado sin papel higiénico, las memorias de Woody Allen también son de papel".

Polémicas aparte, Woody Allen hace en su libro un repaso completo de su vida, tanto personal como profesional y no, no esquiva las polémicas. A pesar de que no estén en las librerías hasta mañana, Carlos Boyero ya lo tiene en sus manos y está a punto de terminarlo. Y le está gustando muchísimo, por lo que la crítica del Washington Post le ha indignado: “me parece muy soez y una gilipollez”.

Cuenta Boyero que las memorias de Woody Allen han conseguido que se ría a auténticas carcajadas “en una época en la que tengo la risa congelada”. Y es que cree que el libro debería llamarse “A propósito de todo”, por la gracia y la inteligencia con la que el artista cuenta las cosas.

Explica que “llega un momento que las memorias se convierten en una película de terror cuando cuenta el calvario que padecido desde hace un montón de años”, llegando a describir a Mia Farrow como “una bruja manipuladora y sádica”.

Carlos Boyero dice que entiende “que debe ser duro que tu hija adoptiva se vaya con tu novio”. El crítico resalta que “es un señor al que los jueces lo han declarado inocente”.

Califica el libro de “espléndido”, pero reconoce que cambia completamente de tono cuando comienza a contar su historia.

“Nos ha hecho felices tantas veces… Es imposible hacerlo mejor” dice Boyero, a la ve que resalta que en las películas del director “su amor por las mujeres es infinito”.

Desde mediados de los años 80 la voz de Woody Allen en español tiene nombre y apellidos. Se llama Joan Pera y ha doblado al neoyorquino 25 veces. Ha hecho mucho teatro, sobre todo comedia, y en 2015 le otorgaron la Cruz de Sant Jordi “por ser considerado uno de los más populares en el mundo del espectáculo en Cataluña”.

Allen y Pera se conocieron en 2004 y unos años más tarde el actor y director le ofreció un pequeño papel en‘Vicky Cristina Barcelona’. Y es que Woody Allen está muy contento con su voz en español, le llegó a agradecer a su doblador por “hacerle más héroe de lo que es en realidad”.

Joan Pera se ha puesto al teléfono para contarnos la experiencia de doblar a una figura como Woody Allen. Ha contado que el director tuvo la amabilidad de invitar a conocerlo: “yo ni me hubiera atrevido a pedirlo”.

Recuerda que estaba esperando en la suite de un hotel cuando Allen miró hacia él y preguntó “¿quién es ese?”. Nos dice que “estuco muy atento” y califica la experiencia como “un placer y un honor que lo dejó contentísimo”. Todo esto a pesar de que Pera esperaba que Woody Allen le riñera por algo, pero no, sucedió justo lo contrario.