De cancelar su boda a crear una serie

El COVID19 ha provocado que muchos vean truncados sus sueños, sus planes de futuro. La actriz valenciana Maria Albiñana viajó hasta España para casarse. Con ella su pareja, Luke Eve, un director de cine y juntos esperarían la llegada de los invitados. Pero todo se truncó por el coronavirus. Ahora María, su pareja y su suegra acaban de estrenar en Australia "Cancelled", filmada en Valencia durante el confinamiento con un teléfono móvil. La serie cuenta la historia real de cómo María Albiñana, tuvo que anular su boda en el último momento con el director de cine australiano, Luke Eve, quedándose encerrados juntos y en compañía de su suegra, que voló desde Australia para la boda. “Me gusta decir que “Cancelled” es una serie dramática con tintes cómicos o una comedia con tintes dramáticos, según se mire. Y para mi es un drama con momentos de risa pero no es una comedia al cien por cien porque está basada en hechos reales. Es verdad que hay guiones y situaciones ficcionadas pero parten de una historia real”, nos dice María. Para la actriz esta experiencia ha sido dura porque “que te suspendan la boda dos días antes es un drama. Mi suegra llegó y el mismo día la dijimos no nos abraces, no hay boda y encima te quedas encerrada en casa”. Y añade: “con mi suegra me llevaba bien pero nos conocíamos muy poco porque ella vive en Australia y nosotros en Los Ángeles. Ahora pasada esta experiencia puedo decir que la conozco bien”

Teniendo historia, un director y una actriz enseguida empezaron a escribir los guiones. Han ido rodando cada día y tanto Maria Albiñana, como si pareja el director Luke Eve y su suegra han actuado y grabado con el móvil. “A mi suegra Luke la tiene frita porque además que ella no quiere ser actriz la está dando indicaciones para la grabación sin parar. Pero está semana terminamos y ella vuelve a Australia en dos semanas”.

“Cancelled” ya se ha estrenado en Australia y la acogida ha sido muy buena. “Allí alucinan con nuestra historia y los que la han visto tanto lloran como ríen. Y es comprensible porque no se trata sólo de cancelar una boda sino de cancelar una vida”, nos dice María Albiñana.