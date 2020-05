El curioso pasado de David Broncano como 'compañero' de Iker Jiménez

En el programa del martes de La Vida Moderna se habló de esa 'enemistad' que muchos medios de comunicación se han sacado de la manga a base de clickbait y que tiene como protagonistas a Iker Jiménez y David Broncano, en base a unos chistes que hizo el cómico en su día en La Resistencia. Sin embargo, Quequé ha querido zanjar la polémica y tender puentes, regalándonos un precioso documento sonoro que parecía olvidado.

"David e Iker Jiménez en el año 2014 no eran enemigos. Eran compañeros de la SER pero quizá eran... ¿algo más que compañeros? ¿quizá eran amigos? ¿quizá colaborasteis juntos?", señaló Quequé con un tono misterioso que desconcertó por completo a su compañero Broncano.

El señor mayor recordó entonces que durante muchos años en la SER se emitió el programa Milenio 3, líder en su franja horaria y conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter. "El programa de misterio de la Cadena SER antes de que llegáramos nosotros"; ironizó Quequé.

Posteriormente, Quequé dio paso a un extracto de Milenio 3, correspondiente a un programa emitido el 30 de noviembre de 2014 en el que aparecía Broncano doblando la voz de un tal John Albert.

"No me acordaba ya de esto", reconoció Broncano entre risas. "En 2014 era la primera época de La Vida Moderna, con María Gómez. Supongo que fue la típica situación en la que por los pasillos me dijeron 'oye, chaval a ver si nos puedes doblar esto'", explicó el popular cómico de Orcera sobre este curioso documento.