La historia de la pequeña distribuidora española que compró 'Parásitos' sin verla

En 2013 Ferrán Herranz y José Tito fundaron ‘La Aventura Audiovisual’, una pequeña distribuidora interesada en llevar a las salas cine independiente que se queda fuera del circuito comercial en España. Desde sus inicios se interesaron por el cine coreano y la carrera de Bong Joon-ho. Ese mismo año adquirieron‘Snowpiercer’, la incursión americana del director, y después vendrían cintas de Park Chan-wook o Hong Sangsoo. Siete años después, han distribuido el mayor fenómeno del cine reciente: ‘Parásitos’, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y del Óscar a mejor película. Pero ellos le echaron el ojo mucho antes, incluso antes de verla.

“Teníamos una relación estrecha con los agentes de ventas porque ya habíamos llevado varías películas. Nos enteramos de que tenían el proyecto de ‘Parásitos’ y nos pasaron el guion. Era tan bueno que cuando terminamos de leerlo, fuimos a por ella y nos llevamos la película en Berlín”. Eso era febrero de 2019, tres meses antes de la primera proyección de la cinta en Cannes. La compraron ‘a ciegas’ y, además, en el certamen francés tampoco la vieron. “Fíjate que divertido, nos volvimos un día antes de la proyección de Cannes, a la que estábamos invitados. En los encuentros, nos preguntaban qué película llevábamos, cuando decíamos ‘Parásitos’, a la gente se le cambiaba la cara. Esa es la que película que hay que llevar aquí, pensaban”, cuenta José Tito sobre la recepción de la cinta que periodistas franceses ya habían visto en pases previos pero de la que no podían hablar.

Días después Alejandro Gónzalez Iñárritu, presidente del jurado de la pasada edición del festival, anunció que la Palma de Oro se iba a Corea del Sur. Dijo el jurado que ‘Parásitos’ se llevaba el premio gordo por jugar con el género sin olvidar el retrato de una sociedad en estado de shock.

“Entre la Palma de Oro y la proyección el Festival de San Sebastián, a la película le pasaron cosas. Todo el mundo dice que es fantástica y a finales de junio se estrena en Francia. Y se convierte en un éxito de público que sorprende a todos. De hecho, es la Palma de Oro con más público desde ‘Pulp Fiction’, que fue un auténtico fenómeno en su día”, explica el responsable de ‘La Aventura’.

El Festival de San Sebastián tiene una relación especial con Bong Joon-ho. Ellos fueron los que descubrieron al director coreano con su primera película, ‘Barking Dogs Never Bite’, en un momento en el que el cine coreano no era tan importante para los cinéfilos. Eso fue en el año 2000 y tres años más tarde el realizador ganó la Concha de Plata por su primera gran obra, ‘Memories of murder’.

‘Parásitos’ se estrenó en España el 25 de octubre con una corriente favorable de crítica y público. “Empezamos con 60 copias, que es un estreno importante para nosotros. Confiábamos en la película, había gustado, la habíamos testado y estaba siendo un exitazo en EEUU. Dos semanas antes estaba colgando el cartel de nos hay entradas en la mayoría de cines de Estados Unidos. Todo el mundo estaba loco con la película”. En La Aventura empezaron a intuir que la cosa se ponía bien cuando Neon, la distribuidora en EEUU, dijo que iba a hacer una campaña seria de ‘Parásitos’ para los Óscar.

La cinta fue poco a poco escalando. Ganando premios de la crítica, que se otorgan antes de final de año, y empezó a conquistar también galardones en las galas de los distintos gremios, como el reconocimiento a mejor reparto por el sindicato de actores. “No preveíamos que fuera a ganar el Óscar a mejor película, Scorsese, Tarantino o Sam Mendes iban por delante en las quinielas”. Pero ese domingo de madrugada, todo cambió. La Academia de Hollywood otorgó cuatro Óscar a ‘Parásitos’, entre ellos el de mejor película en una decisión histórica. Era la primera película de habla no inglesa en derribar esa barrera.

“La película seguía en cartel en España, pero solo en 40 o 50 cines, lo que era ya una barbaridad porque llevaba 14 semanas en las salas”. Esa noche ninguno de los integrantes de La Aventura durmió. Y tampoco al día siguiente. “Ese lunes llegamos a la oficina, nos abrazamos, nos tomamos un café y nos pusimos a trabajar a destajo. Todo el mundo llamaba. ¡Hostía, habéis ganado el Óscar! Y nosotros pensábamos, sí y ahora la tenemos que llevar a muchos cines”. ‘Parásitos’ se exhibió en más de 300 salas y ha recaudado cerca de 8 millones de euros en nuestro país. Seguía en cartel hasta el cierre de los cines por el decreto del Estado de alarma.

En la distribuidora, aseguran que el éxito no les ha cambiado, pero les hace afrontar el futuro con mayor seguridad. Con las salas cerradas, han lanzado en plataformas en alquiler ‘Bacurau’, la película del brasileño Kleber Mendonça Filho que también obtuvo premio en Cannes, el Gran Premio del Jurado. Lo que sí tienen claro es que no podrán competir para comercializar el próximo proyecto de Bong Joon-ho. “Será una película de estudio, y si no es así, será una cinta por la que pujen los estudios importantes para llevarse los derechos a nivel internacional. Las personas independiente no podemos pensar en hacer una oferta suculenta cuando media industria de EEUU está pendiente de lo que haga este señor”.