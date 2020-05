Roberto Martínez: "Hazard puede ganar el Balón de Oro en el Real Madrid, sin duda"

El seleccionador belga Roberto Martínez ha pasado por El Larguero después de renovar hasta después del Mundial de Catar que se celebrará en 2022. El técnico le ha dicho a Manu Carreño que renueva porque "es la generación de oro del fútbol belga" y porque no cree que hagan "llegado al máximo nivel que podemos llegar":

"Esta es la generación de oro del fútbol belga y no solo a nivel de talento, también a nivel de compromiso. Son jugadores que dejan Bélgica a una edad muy joven y cuando vuelven siempre traen felicidad. Te permite soñar", ha asegurado Roberto Martínez.

El líder de esa selección es el madridista Eden Hazard, al que ha vuelto a poner en un pedestal: "Puedes tener a todos los madridistas tranquilos, porque Eden va a marcar una época y va a ser un gran jugador para el Real Madrid. No hay jugadores como Hazard, no solo a nivel de talento sino a nivel de experiencia. No quiero decir algo que no sea realista, totalmente puede ganar el Balón de Oro con el Real Madrid, sin duda. (...) ¿Si vamos a ver su mejor versión esta temporada? Sin duda. A veces se necesita un inicio difícil en tu nuevo club para dar todo lo que llevas dentro y entender lo que significa jugar en un gran club como el Real Madrid. Eden no se pierde partidos, se perdió 18 partidos con el Chelsea en 8 años y esto ha sido circunstancial. El partido que se lesiona contra el PSG vimos ya a Eden con muchísma alegría en su futbol con una gran conexión con sus compañeros, creo que el aficionado madridista tiene la confianza de que va a traer muchísimos éxitos".

Sobre él, ha añadido: "Está muy contento, feliz, dentro de la preocupación que tenemos todos como seres humanos. El Eden futbolista está en un momento de gran alegría, se encuentra muy a gusto, todos los pasos han sido tomados desde un punto de vista médico con muchísimo detalle y no hubiera tenido ningún problema para finalizar la temporada con el Real Madrid y llegar a la Eurocopa. Le veo muy feliz y con ganas enormes de que esta temporada pueda llegar alguna alegría".

Roberto Martínez se ha mostrado muy feliz de seguir al menos dos años y medio más con la selección de Bélgica y ya mira a la Eurocopa del 2021, aunque ha admitido que habían "puesto mucho énfasis para llegar a este junio en un buen nivel mental. Estábamos en un muy buen momento, pero no hay ni que discutirlo, es una fuerza mayor y lo que importa es que podamos llegar a una normalidad no en el fútbol sino en la humanidad".

Más información

