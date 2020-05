Fabio Capello aclara las palabras de Van Nistelrooy y asegura que Ronaldo estaba "muy gordo"

Este pasado martes Fabio Capello sorprendía a todos con unas declaraciones en las que aseguraba que Ruud Van Nistelrooy, exjugador del Real Madrid al cual tuvo bajo su mando en el cuadro blanco, había llegado a decir que el vestuario madridista "olía a alcohol".

El talento más grande que entrené es Ronaldo, el 'Gordo', para que nos entendamos. Y a la vez fue el que más problemas me creó en el vestuario. Hacía fiestas, cualquier cosa. Una vez (el holandés Ruud) Van Nistelrooy me dijo 'míster, pero aquí en el vestuario huele a alcohol'', confesó Capello en la televisión privada italiana Sky Sport.

El delantero tulipán quiso salir al paso de estas declaraciones para dejar clara su postura. "Quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima".

Este miércoles Fabio Capello aclaró todo lo sucedido en 'El Larguero'. "No, no. Ha sido una broma. Me lo dijo hace mucho tiempo, que había olor a alcohol en el vestuario del Real Madrid, pero después, cuando ya se fue del Real Madrid. Estoy seguro, mentiras no digo y menos de un jugador que me encantaba como jugador y como persona. Entiendo que lo decía de broma, a mí nunca me olió a alcohol".

Además, también habló de Ronaldo Nazario, al cual considera el mejor jugador al que ha entrenado. "Ronaldo tenía una calidad impresionante, no he visto otro igual. Es verdad que estaba muy gordo, no quería entrenar ni bajar de peso. Pero es el jugador con más calidad al que he entrenado en mi vida".

Además, habló del hecho de que tuvo juntos a ambos delanteros del Real Madrid pero que la experiencia no fue muy positiva. "Sobre el papel la mejor pareja de delanteros que he tenido, en el campo de las peores. En mi cabeza me ha parecido la mejor pareja de delanteros pero el resultado no ha sido muy bueno".

